Avro tartışması: Ümit Özat’tan Ahmet Dursun’a ‘Sende akıl olsaydı' tepkisi

Eski milli futbolcu Ahmet Dursun, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye ve Almanya’daki hayat pahalılığına değinmiş, Almanya’daki market fiyatlarını TL’ye çeviren ve “Almanya’da hayat ne kadar ucuz değil mi?” yazan Dursun, tepki çekmişti.

Ahmet Dursun’un bu paylaşımlarına eski futbolcu Ümit Özat’tan tepki geldi.

Özat, “Ah Ahmet ah, orada asgari ücret 2000 euro, burada 250 euro. Seninki de benzin işine döndü. 3 bin euro maaş alanın benzinin litresini 1.5 euroya alması ile 250 euro alanın alması bir mi? Aynı şey mi? Sende zaten akıl olsaydı, o çabukluk ile Barcelona'da oynardın” dedi.