Avro Bölgesi'nde ÜFE yüzde 24'e yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2022 Aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, Aralık'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, 2021'in Aralık ayına göre de yüzde 25,2 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, Aralık'ta aylık bazda yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 24,6 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 düşeceği, yıllık bazda ise yüzde 22,5 artacağı yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde

Böylece son veriler, ÜFE'nin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

ÜFE ortalaması, 2022'de bir önceki yıla kıyasla Avro Bölgesi’nde yüzde 34,4, AB'de de yüzde 34,3 arttı.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları, enerji sektöründe yüzde 48,6 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, Aralık'ta yıllık bazda en fazla yüzde 62,7 ile Macaristan'da, yüzde 49,4 ile Letonya'da ve yüzde 41,9 ile Romanya'da yükseldi.

Yıllık ÜFE, İtalya'da yüzde 39,2, Almanya'da yüzde 22,4, Fransa'da yüzde 20,7 ve İspanya'da yüzde 14,7 olarak belirlendi. (AA)