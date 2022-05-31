Avro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırarak yüzde 8,1'e ulaştı

Avro Bölgesi enflasyonu, Mayıs ayında yıllık yüzde 8,1 olarak açıklanarak yeni bir rekora imza attı.

Reuters anketine göre, bir önceki ay yüzde 7,4 olan avro bölgesi fiyat artışındaki sıçrama, yüzde 7,7 olan beklentinin üzerinde seyretti. Enerji ve gıda fiyatlarının dahil edilmediği enflasyonsa Nisan'daki yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e yükseldi.

Bu durumun, önümüzdeki hafta Amsterdam'da yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısında faiz oranlarını beklenenin üzerinde yükseltme yönünde karar alınmasına neden olması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, bu haftanın başlarında faiz oranlarını Temmuz ve Eylül aylarında 0,25'er puan artıracağının sinyalini vermişti.

Eurostat tarafından salı günü yayınlanan verilere göre, enerji fiyatları mayıs ayına kadar olan mali yılda yüzde 39,2 artarken, gıda, alkol ve tütün fiyatları yıllık yüzde 7,5 oranında artış gösterdi.

19 üyeli avro bölgesinde en hızlı enflasyon oranı Estonya'da yüzde 20,1, en düşük enflasyon ise yüzde 5,6 ile Malta'da kaydedildi. Almanya'daysa enflasyon yüzde 8,7 ile rekor seviyeye ulaştı.