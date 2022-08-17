Avro Bölgesi 2. çeyrekte tahminlerin altında büyüdü

Eurostat verilerine göre 19 üyeli Avro Bölgesi ekonomisinin 2. çeyrek büyüme verisi çeyreklik bazda yüzde 0,6'ya revize edildi. Önceki tahmin yüzde 0,7'ydi.

Ekonomi yıllık bazda yüzde 3,9 büyüdü, önceki tahmin yüzde 4'tü. Bu dönemde istihdam yüzde 0,3 arttı.

Bloomberg'in haberine göre açıklanan veri, Avrupa ekonomisinin görece güçlü seyrettiğine işaret ederken analistler enerji kıtlığının enflasyonu daha da yükselteceğine ve bölge ekonomisinin resesyona gireceğine dair endişeli. Bloomberg'in anketine göre 2 çeyrek üst üste küçülme ihtimali çok muhtemel.

Enflasyonun 2022'de ortalama yüzde 8 olarak Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde olması bekleniyor. Birçok yetkili enflasyonun kalıcı hale gelmemesi için güçlü tepki vermek gerektiğini belirtirken kimi ekonomistler de ekonominin resesyona girmesi durumunda faiz oranlarının ne kadar daha artırılabileceğini sorguluyor.