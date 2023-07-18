Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz kararını açıklaması beklenirken avro 30 lira ile tarihi zirveyi gördü.
Dolar ise 26,92 ile 27 sınırını zorluyor.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Avro 30 lirayı aştı, dolar 27 sınırını zorluyor
Avro rekor kırarak 30 lirayı aştı. Dolar ise 26,92'ye kadar çıktı.
Haber Merkezi
Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz kararını açıklaması beklenirken avro 30 lira ile tarihi zirveyi gördü.
Dolar ise 26,92 ile 27 sınırını zorluyor.