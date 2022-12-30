Avro 20'yi aştı!

Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu. Bu gelişme Avro/dolar paritesinde yükselişi beraberinde getirdi.

Bu sene 0,95’e kadar gerileyen Avro/dolar paritesi bugün 1,0692’ye kadar yükselirken, Avro/TL’de de bugün 20,02 ile iğne atarak 2022 yılının yeni zirvesi görüldü.

Avro/TL’de Aralık 2021’de 20,75 ile rekor kırılmıştı.