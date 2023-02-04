AVM'de tutulan vahşi vaşaklar Meclis gündeminde: 'Neden denetim yapılmadı'

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Mamak Nata Vega AVM’de, cam alan içinde tutulan vahşi vaşakları TBMM gündemine taşıdı.

Gök, "Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından söz konusu AVM’de bulunan hayvan vitrinine ilişkin herhangi bir adım atılması düşünülmekte midir? Çok sayıda eleştiriye konu olan AVM içerisindeki vahşi hayvan vitrinine ilişkin şimdiye kadar herhangi bir denetim veya uygulama yapılmamasının sebeplerini açıklar mısınız?" sorularını yöneltti.

'Resmi süreçlerin başlatılması bekleniyor'

Gök, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Gök, soru önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“Faaliyete geçtiği günden itibaren kamuoyunda çok sayıda tartışmaya yol açan Ankara Mamak Nata Vega AVM’de bulunan “hayvan vitrini” bir skandal ile yeniden gündeme gelmiştir. İçerisinde vahşi vaşakların bulunduğu camlı bölmenin içerisine bir fare atılmış ve küçük yaştaki çocuklara oluşan manzara izlettirilmiştir. AVM’de hayvan sergilenmesi etkinliğinin vicdan ve akıl sınırları dışına çıktığı açıkça görülmüştür. Söz konusu AVM’deki utanç alanının kapatılması ve bu alanda yaşanan vahşete ilişkin resmi süreçlerin başlatılması beklenmektedir.”

'Herhangi bir adım atılması düşünülüyor mu?'

Gök, Bakan Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

“Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından söz konusu AVM’de bulunan hayvan vitrinine ilişkin herhangi bir adım atılması düşünülmekte midir? Açıldığı günden itibaren çok sayıda eleştiriye konu olan AVM içerisindeki vahşi hayvan vitrinine ilişkin şimdiye kadar herhangi bir denetim veya uygulama yapılmamasının sebeplerini açıklar mısınız? Faaliyete geçtiğinden itibaren söz konusu alanda sergilenen hayvanların sayılarını ve cinslerini açıklar mısınız? Nata Vega AVM’deki cam kafesin içine atılarak yaralanan veya hayatını kaybeden hayvanların sayılarını ve cinslerini açıklar mısınız?” (ANKA)