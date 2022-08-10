AVM’de içki iznine AKP, MHP ve İYİP'ten 'evet', CHP'den 'hayır' oyu

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında inşaatı biten bir AVM için içkili alan tespiti oylaması yapıldı. AKP, MHP ve İYİP'li meclis üyeleri 'Evet' oyu kullandı. CHP’liler ise ret oyu verdi.

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlık yaptığı Ağustos ayı meclis toplantısına Yunusemre ilçesinde inşaatı biten AVM'ye içkili yer bölgesi tespit konusu tartışmalara neden oldu.

Meclis toplantısında konuyla ilgili gelen gündem maddesiyle ilgili olarak söz alan CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Mersinli, çevresinde adliye, Emniyet, üniversite ve Diyanet’e ait yerin bulunduğu bir bölgeye içkili yer bölgesi tespit edilmesinin uygun olmadığını dile getirdi.

Mersinli, “Bu bölgenin çevresinde tıp fakültesi, adliye sarayı, emniyet müdürlüğü ve Diyanet ait bir alan var. Çevresinde bu gibi durumların olmadığı onlarca yere içki ruhsatı verilmezken, şimdi kendilerini muhafazakar ve milliyetçi olarak ifade edenler nasıl da 'Evet' oyu kullanacak? Biz CHP grubu olarak bu maddeye 'ret' oyu kullanıyoruz." dedi.

MHP'li Palabıyık: Bu toplumda en çok vergiyi içenler veriyor

Gündem maddesiyle ilgili olarak söz alan MHP'li meclis üyesi Mehmet Palabıyık'ın konuşması toplantıya damga vurdu.

MHP'li Meclis üyesi Palabıyık, içki yer bölgesi tespit konusuna olumlu baktıklarını yönelik sözler sarf ederek şu ifadelere yer verdi:

– Bu toplumda içenler kadar içmeyenler de var. Bu toplum bir tek içmeyenlerden oluşmuyor. Bu toplumda en çok vergiyi içenler veriyor. Alkoldeki vergi en yüksek. Ben de içen birisi olarak, ayrıştırılmak istemiyorum. Birlikte yaşadığımız toplumda ben caminin açılmasına nasıl saygı gösteriyorsam, meyhane veya içkili yer bölgesi açılırken de aynı saygıyı görmek istiyorum. Manisa gelişmiyor diyorsunuz. 60 bin öğrencimiz var. Bir tanesi Manisa'da kalmıyor. Manisa'da siz bunlara hizmet edeceksiniz ki Manisa'da kalsın.

Başkan Ergün: Ret oyu verenler yemesini içmesini çok iyi biliyor

Tartışmaların yaşandığı gündem maddesiyle ilgili olarak kısa bir konuşma yapan MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, içkili yer tespiti konusunda “Ret” oyu veren CHP'ye yönelik olarak şu ifadeleri kullandı: “Herkes hesap ve siyaset peşinde. Şimdi bu maddeye ‘Red' oyu verenler OSB'de yemesini ve içmesini çok iyi biliyorlar.”

Konuşmaların ardından konuyla ilgili gündem maddesinin oylamasına geçildi. Oylamada CHP, BBP ile İYİP'ten bir meclis üyesi “Ret” oyu kullandı. Toplantıda bazı AKP'li meclis üyelerinin oylamada çekimser oy kullandığı dikkatlerden kaçmazken, AKP, MHP ve İYİP'lilerin çoğu karara ‘Evet' oyu verdi.

İçkili yer bölgesi tespiti ile ilgili gündem maddesi oylamasında 25 “Evet” 25 “Ret” oyu çıktı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'ün oyu iki oy kabul edilmesiyle birlikte madde oy çokluğuyla kabul edildi.