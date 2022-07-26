Avcı'nın 'Eskişehirspor'da oynamıyorsun' sözlerine yanıt

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Empoli ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kaybederken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Dorukhan Toköz'e yönelik açıklamaları Eskişehirspor'un tepkisini çekti.

Avcı'nın Eskişehirspor altyapısında yetişen Toköz'e yönelik, "Doruk. Bırak orayı. Yusuf içeri giriyor az önce de aynısı oldu. Dün dedim size. Arka üçlüyü bozma, önünde Yusuf var, kaç kere söyledim. Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki..." ifadeleri canlı yayına yansımıştı.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"O forma kutsaldır nasip olmaz herkese! Anadolu’da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı’yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz."