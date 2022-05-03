Avcılar'da hurda deposunda yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Avcılar’da hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir hurda deposunda yangın çıktı. İki yabancı uyruklu kişinin kaldığı deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber veririken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerde uyuyan iki kişiyi kurtardı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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