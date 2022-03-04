Avcılar'da eylem: 'Emekçiler faturalarını ödeyemiyor!'

İstanbul Avcılar'da bir araya gelen yurttaşlar fahiş fatura fiyatlarına tepki gösterdi.
"Emekçiler faturalarını ödeyemiyorlar!" denilen açıklamada, hayat pahalılığı ve artan enflasyon oranları nedeniyle yurttaşların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı belirtildi.
Denizköşkler Mahallesi'nde gerçekleştirilen basın açıklamasının bir bölümü şöyle:
"Resmi rakamlara göre bile halkın enflasyonu yüzde 60'a dayanmışken yalan açıklamalar yayımlıyorlar. Zaten ithalata bağımlı olan memleketimiz gitgide ucuz iş gücü cehennemine çevriliyor.
Patronlarsa kârına kâr katmaya devam ediyor, şirketleri katlanarak büyüyor fatura hep yoksul halka kesiliyor. Bu politikaları eleştirmek güvenlik sorunu sayılıp, hakkını arayan emekçiyi işten atmakla tehdit edip açlıkla sınıyorlar. Milyonlarca emekçi ise faturasını, kirasını nasıl ödeyeceğini düşünüyor.
Geleceksizlikle, işsizlikle boğuşan gençler, öğrenciler bir de başlarını sokacak dört duvar ararken sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlanıyorlar ev bulabilenler ise faturalarını ödeyemiyor.
Gericiliğin hedef aldığı, eve kapatmaya çalıştığı kadınlarsa diken üstünde. Her gün onlarca kadın cinayeti yaşanırken mahkemeler hesap sormuyor. Sokaklar kadınlara dar edilmeye çalışılıyor. Bu düzen dikiş tutmuyor.
Halkın örgütsüzlüğüne güvenenleri uyarıyoruz, işçiler, gençler, işsizler, kadınlar, gitgide yoksullaştırılan yurttaşlar yalnız değil. Yalnız değiliz!
Bu düzenin yükünü sırtlananlara sesleniyoruz, yalnız değilsiniz! TKP ayağa kalkmaya çağırıyor. TKP bugünümüzü ve geleceğimizi çalanlardan da sahte umutlarla bizi oyalamaya kalkanlardan da hesap sormaya çağırıyor.
Gelin, omuz verin bu düzeni değiştirelim!"
Avcılar