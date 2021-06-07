Auschwitz'i kurtaran hayattaki son Kızıl Ordu askeri, eskrimci Dushman yaşamını yitirdi

Nazilerin ölüm kampı Auschwitz'in 1945'te özgürleştirilmesine katılan hayattaki son asker, Sovyet tankçısı, eskrimci David Dushman 98 yaşında yaşamını yitirdi.

Bushman Almanya'nın Münih kentinde Cuma gecesi hayata gözlerini yumdu.

Dushman 27 Ocak 1945'te Nazi işgali altındaki Polonya'daki Auschwitz toplama kampının elektrikli çitini T-34 Sovyet tankını kullanarak ezip geçmiş ve ölüm kampındaki mahkumların serbest bırakılmasına yardımcı olmuştu.

Aynı zamanda uluslararası bir eskrimci olan Kızıl Ordu askeri Dushman, 2015 yılında Sueddeutsche Zeitung'a o günü anlatırken “Auschwitz hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk. Ama her yerde iskeletler gördük. Mahkumlar, kışladan sendeleyerek çıktılar, oturdular ve ölülerin arasında uzandılar. Korkunçtu. Tüm konserve yiyeceklerimizi onlara verdik ve hemen faşistleri avlamaya başladık” demişti. Dushman, savaşın bitiminden sonra kamptaki vahşetin boyutunu öğrendiğini söylemişti.

Dushman tümeninde savaştan sağ kurtulan 69 askerden biriydi, ancak ciddi şekilde yaralanmıştı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Dushman'ın buna karşın Sovyetler Birliği'nin en iyi eskrimcisi ve daha sonra dünyanın en büyük eskrim antrenörlerinden biri olmayı başardığını bildirdi.

Savaş sonrasında ünlü bir eskrim antrenörü olan Dushman, 1952'den 1988'e kadar Sovyetlerin kadın olimpiyat eskrim takımına koçluk yaptı ve eğittiği eskrimcilerinden birkaçı madalya kazandı.

1990'lı yıllarda bir süre Avusturya'da yaşayan Dushman daha sonra Münih'e yerleşmişti.

IOC Başkanı Thomas Bach, dört yıl öncesine kadar Dushman’ın neredeyse her gün eskrim kulübüne ders vermek için gittiğini belirtti.