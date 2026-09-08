Atlas Çağlayan cinayetinde 14 yaşındaki sanığa 18 yıl hapis

İstanbul'un Güngören ilçesinde 14 Ocak’ta 16 yaşındaki Atlas Çağlayan ve 15 yaşındaki E.Ç. arasında "yan baktın" tartışması çıkmış, E.Ç. "sustalı" diye bilinen bıçakla Çağlayan’ı öldürmüştü.

Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Adliye içinde ve dışındaki bazı vatandaşlar, ellerinde "Atlas Çağlayan için adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

Duruşma savcısı mütalaasında E.Ç. hakkında verilecek cezada indirim yapılmadan en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan E.Ç. böyle olmasını istemediğini ve pişman olduğunu söyledi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık çocuk E.Ç'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 14 yıl 9 ay, "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 9 ay ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet etme" suçundan ise 4 ay 15 gün olmak üzere 3 suçtan toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Daha önce de Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit mesajları paylaşan 3 sanığa 2 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Adli Tıp 'işlediği suçun farkında' demişti

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı otopsi raporuna göre Çağlayan’ın ölümüne E.Ç.’nin bıçaklı saldırısı sonucu gelişen iç kanama neden olmuştu.

Ayrıca raporda E.Ç’nin işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince geliştiği belirtilmişti.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.