Atina'nın batısında orman yangınları: Köyler tahliye ediliyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında itfaiyeciler bütün gece Korint ve Batı Attika'nın bölgesel birimlerindeki yangını kontrol altına almaya çalıştı. Yunanistan itfaiye teşkilatına göre, çok sayıda, dağınık yangınlar sürüyor, ancak Cuma sabahı rüzgarlar azaldığından yayılma yavaşlamış durumda.

Yangına müdahale için itfaiye uçakları ve helikopterler kullanılırken 278 itfaiyeci de yangına karşı seferber oldu.

Yetkililer, yangının Çarşamba akşamı bir kişinin zeytinlikte kurutulmuş dalları ve yabani otları yakmaya çalıştığı sırada başladığını söylüyor.

Atina'nın batısındaki orman yangını kontrolsüz olarak doğuya doğru ilerlerken, Yunanistan Sivil Koruma Kurumu, Atina'nın yaklaşık 40 kilometre batısındaki Megara kasabasının kuzeybatısındaki 20'ye yakın köyün sakinlerine tahliye mesajı gönderdi.

Köy sakinlerine Megara'ya doğru hareket etmeleri uyarısında bulunuldu.

Duman Ege Adaları'ndan görünüyor

Atina'nın merkezinde bulunan Akropolis'in manzarası duman ve kül bulutuna gömülürken, yangınlarda düzinelerce ev yandı, 5.000 hektardan fazla ormanlık alan harap oldu. Yangından çıkan duman güney Yunanistan'da ve hatta Ege Denizi'ndeki adalardan da görüldü.

Yangın elektrik hatlarını tahrip ederek yaygın elektrik kesintilerine neden oldu. İtfaiye sözcüsü Yarbay Vassilis Vathrakoyiannis, 250'den fazla itfaiyecinin, yangının 30.000'den fazla insanın yaşadığı Megara kasabasına ulaşmasını durdurmaya odaklandığını söyledi.

Temmuz 2018'de Atina'nın doğusunda, sahil beldesi Mati civarında çıkan bir yangında en az 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Yunanistan, hasarın değerlendirilmesine yardımcı olmak için bir Avrupa Birliği uydu hizmetinin kullanılmasını talep etti.