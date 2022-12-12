Atina'dan Erdoğan'a: 'Kuzey Kore tavırlarının NATO'da yeri yok'

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya yönelik füze tehdidini "Kuzey Kore tavırları" diye niteledi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, AB Dışişleri Bakanları toplantısı için geldiği Brüksel'de konuşan Dendias, Erdoğan'ın sözleri için, "NATO üyesi bir müttefik ülke tarafından Yunanistan'a füze saldırısı tehdidinde bulunulması kabul edilemez ve evrensel olarak kınanması gerekir" dedi.

Dendias, "Kuzey Kore tavırlarının NATO'da yeri yoktur, olmamalıdır" diye konuştu.

Erdoğan, Pazar günü yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisindeki çalışmalarından bahsederek "Tayfun" füzesine değinmişti. Erdoğan, "Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım" ifadelerini kullanmıştı.