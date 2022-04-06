Atina-Moskova hattında tansiyon yükseliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 'uluslararası kurallara uygun hareket etmedikleri' gerekçesiyle 12 Rus diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini açıkladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 12 Rus diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu. Diplomatlardan, ülkeyi terk etmelerinin isteneceğini aktaran bakanlık, Rus diplomatların 'uluslararası kurallara uygun hareket etmediklerini' belirtti.
'İstenmeyen kişi' ilan edilen diplomatlar hakkında Rusya'nın Atina Büyükelçisi'nin bilgilendirildiği aktarıldı. Rus haber ajansı RIA'ya konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise, Moskova'nın söz konusu hamleye 'uygun bir yanıt vereceğini' söyledi.