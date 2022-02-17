İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız, Cemil Azmi Kalyoncu ve Ali Akkuş ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Atilla Taş ise katılmadı.

Duruşmada sanık Atilla Taş'ın avukatı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) müvekkili ile ilgili hak ihlali kararı bulunduğunu ve müvekkilinin bir yıla yakın tutuklu kaldığını belirterek, "Müvekkilin tutuklulukta geçirmiş olduğu süre Yargıtay ilamı da dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Atilla Taş'ın dosyası ayrıldı

Mahkeme heyeti sanık Atilla Taş'ın davasının, diğer sanıklar ile birlikte görülmesini gerektirecek bir durum olmaması sebebiyle dosyasının ayrılmasına hükmetti. Heyet sanıklar Atilla Taş ile Gökçe Fırat Çulhaoğlu hakkında yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme başkanı, adli kontrollerin devamı kararına, sanıkların tutuklulukta geçirmiş oldukları süre ve Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda, adli kontrollerin kaldırılması gerektiğini belirterek muhalefet şerhi koydu.

Davanın geçmişi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 'FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından haklarında dava açılan 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davayı 8 Mart 2018'de karara bağlamıştı. Firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatini kararlaştırmıştı.

25 sanık ceza almıştı

Sanık Atilla Taş'ın, "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıklar Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptırmıştı. Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kulaoğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın'ın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırmıştı.

Yargıtay 8 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 6 Mart 2020'de sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız ve Atilla Taş yönünden verilen hükümlerin bozulmasına karar vermişti. Diğer 17 sanık hakkında verilen cezalar ise onanmıştı.