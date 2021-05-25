Atilla Peker'e Kutlu Adalı soruşturması

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri pazar günü Sedat Peker'in kardeşi 52 yaşındaki Atilla Peker'i ve özel koruması Yunus O.'yu Kayaköy Mahallesi'ndeki villada gözaltına almıştı.
"Ruhsatsız silah buldurmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Peker hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı Kutlu Adalı cinayetine ilişkin de soruşturma başlattı.
TRT'nin haberine göre, Atilla Peker'in emniyette ifadesi alınıyor.
Gazeteci yazar Kutlu Adalı, 6 Temmuz 1996'da evinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülmüştü.