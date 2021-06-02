Atilla Peker, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili savcılıkta ifade veriyor

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Adalı, Kuzey Kıbrıs'ta 1996 yılında gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin ifade vermek üzere adliyeye gitti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Atilla Peker'in Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçedeki Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialara yönelik soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

AA'nın haberine göre Anadolu Adalet Sarayı'na avukatlarıyla giden Atilla Peker, soruşturmanın yürütüldüğü örgütlü suçlar soruşturma bürosuna çıktı. Peker'in savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

Sedat Peker yayınladığı videoların 7'ncisinde, Kıbrıs'ta işlenen Kutlu Adalı cinayeti için Mehmet Ağar ve Korkut Eken'e işaret etmiş, önce kendisinden bu cinayeti gerçekleştirmesini istediklerini ve kardeşi Atilla Peker ile Korkut Eken'in bunun için Kıbrıs'a gittiklerini söylemişti. Peker ancak cinayetin bu sırada gerçekleşmediğini, daha sonra Eken'in "biz Kıbrıs işini hallettik" dediğini söylemişti.

Korkut Eken ise Atilla Peker ile Kıbrıs'a gittiğini doğrulamış ancak Kutlu Adalı cinayetiyle ilgisi olmadığını iddia etmişti.