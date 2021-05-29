Atılım Tekstil işçisine destek büyüyor

Bursa Barakfakih Sanayi Bölgesi'nde bulunan Atılım Desen Apre Boya Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. işçilerinin sendikalaşma mücadelesi sürüyor. Fabrika önünde direnişlerini sürdüren işçilere verilen destek büyüyor.

Bir süredir yürüttükleri sendikalaşma çalışmalarını Teksif Sendikası ile yetki aşamasına taşıyan Atılım Tekstil işçilerinden işten çıkarılan 25 kişi fabrika önüne kurdukları çadırda direniyor.

Teksif Sendikası sosyal medya hesaplarından yayımladıkları videolarla patrona seslenen işçiler amaçlarının anayasal hakları olan sendikal örgütlenme olduğunu vurgulayarak mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ettiler.

Destek büyüyor

İşçilerin fabrika önündeki direnişi sürerken kamuoyundan gördükleri destek de günden güne artıyor. İlk günden beri çeşitli sendika ve siyasetçilerin desteğini kazanan işçilere seslenen Cargill işçileri, kendi mücadele deneyimlerinden verdikleri örneklerle Atılım Tekstil işçilerinin kararlılığının ne kadar önemli olduğunu vurguladılar.

Cargill direnişçileri ve Tek gıda iş sendikamız Bursa şube başkanı @erturk_zeki ile birlikte bugün @CalDunyas (atılım tekstil) dostlarımızı direniş alanında ziyaret ettik .

Mücadelemiz ortak amacımız ortak

Hep beraber kazanacağız ✊✊✊✊ pic.twitter.com/Vh3jTcvsoN — Cargill İşçi Komitesi (@cargilliscikom) May 27, 2021

Cuma gün ise Türk-İş'e bağlı sendikaların yöneticileri işçileri ziyaret etti. Vardiya değişimi sırasında yapılan meşaleli eylemde söz alan ve TEKSİF Sendikası'nın Çalışma Bakanlığı'na yaptığı yetki tespiti başvurusunun 20 Mayıs'ta sonuçlandığını da hatırlatan Bursa Şube Başkanı Nihat Şeker, şöyle konuştu: “Bakanlık, işletmede TEKSİF Sendikası'nın çoğunluk sağladığını tespit ederek toplu sözleşme yetkisine sahip olduğunu taraflara bildirmiştir. Atılım Tekstil işvereni, işçilerin anayasal haklarını kullanmalarına saygı göstermelidir, TEKSİF Sendikası ile bir an önce toplu sözleşme masasına oturmalıdır. Aksi takdirde kısıtlamaların kalktığı günden itibaren bu fabrikanın önüne yüzlerce binlerce insanı yığmaktan çekinmeyiz.”

Atılım Tekstil'de önceliklerinin işten atılan 25 işçinin işe geri alınması ve toplu sözleşme imzalamak olduğunu belirten Şeker konuşmasını, “Ancak bu mücadele sadece Atılım Tekstil işçisinin mücadelesi değildir. Bu organize sanayide çalışan 45 bin tekstil emekçisinin 2.825 TL'ye gece gündüz çalıştırılıp terbiye edilmesine son verme mücadelesidir, işveren ve işveren vekillerinin psikolojik şiddetine ve baskılarına son verme mücadelesidir” sözleriyle bitirdi.