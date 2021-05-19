Atılım Desen'de direniş çadırı kuruldu

Bursa'da Atılım Desen işletmesinde işten çıkarmalar sürüyor. Daha önce sendikal faaliyet yürüten iki işçinin işine son veren işyeri yönetimi, şimdi de 22 kişinin daha işine son verdi. TEKSİF Sendikası, işyeri önüne “direniş ve mücadele çadırı” kurarak işe geri dönme mücadelesi başlattı.

Bursa Kestel'de faaliyet gösteren ve 460 kişinin çalıştığı Atılım Desen Apre Boya Tekstil işletmesinde işçiler, çalışma koşullarını düzeltmek amacıyla TEKSİF Sendikası'na üye oldu.

Sendika işletmede çalışmalarını hızlandırarak toplu sözleşme imzalamak için gerekli olan çoğunluğu kısa sürede sağlayıp Çalışma Bakanlığı’na 22 Nisan'da yetki başvurusunda bulundu. Ancak bu süreçte işyeri yönetimi, sendikal faaliyeti engellemek için harekete geçti.

Sendikanın verdiği bilgilere göre, sendikalı işçilere yönelik baskılar arttı ve sendikadan istifaya zorlandı. Önce sendikal örgütlenme çalışması yapan Yakup Mayda Nisan ayı sonunda “işçilere sendikalı olma yönünde baskı yaptığı” ileri sürülerek işten çıkarıldı. Daha sonra da 7 Mayıs’ta Serap Yumuşak “kumaşların fotoğraflarını çektiği” bahane edilerek kapı önüne kondu.

Vardiyadaki işçilerin bir bölümü bu duruma tepki göstererek iş bıraktı. Bu gelişmelerden sonra patron, “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı” iddiasıyla 22 işçinin daha işine son verdi. Böylece işten çıkarılan işçi sayısı 24'e ulaştı.

Sendika işyeri önüne “direniş ve mücadele çadırı” kurarak işe geri dönme mücadelesi başlattı.

'Yasadışı uygulamalarınızdan vazgeçin'

TEKSİF Sendikası Bursa Şube Başkanı Nihat Şeker, işletmede sendika üyelerine yönelik bir dizi psikolojik şiddet uygulamalarına devam edildiğini belirterek, “Buradan işçilerin anayasal haklarına saygı duymayarak yasadışı uygulamalara başvuran işveren ve işveren vekillerini uyarıyoruz. İşçileri sendikadan istifaya zorlamak veya sendikal faaliyete katılmamaları için baskı kurmak, tehdit etmek Türk Ceza Kanunumuza göre suç teşkil etmektedir ve iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır. Bir an önce yasadışı uygulamalarınızdan vazgeçin, işçilerin anayasal hakkına saygı gösterin. Önümüzdeki günlerde yetkililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

İşletme önünde 17 Mayıs itibarıyla direniş çadırlarını kurduklarını aktaran Şeker “Bursa halkını ve emekten yana olan herkesi mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz. İşletmede işten atılan üyelerimiz işe geri alınana kadar ve toplu sözleşme imzalanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.