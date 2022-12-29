Atıkların içinde makaron kaçakçılığı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya-Ereğli kara yolundaki uygulama noktasında, bir tırı şüphe üzerine durdurdu.
Polis ekipleri, geri dönüşüm için preslenmiş katı atıkların taşındığı tırda yaptığı aramada, 3 milyon 440 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan İzzet Y. (50) ile oğlu Volkan Y. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.