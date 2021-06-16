Ateşkes bozuldu: İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları

İsrail dün gece yine Gazze'ye hava saldırıları düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 12 yılllık iktidarını sona erdiren aşırı sağcı Naftali Bennett başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümetinin ilk işi Gazze'ye hava saldırıları başlatmak oldu.

İsrail savaş uçakları işgal altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Ma'an bölgesinde bir tesis ile Gazze şehrinin güneyinde bir tesisi bombaladı. Filistin medyasında yer alan haberlere göre Han Yunus'ta Hamas'a ait bir askeri tesisin hedef alındığı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı, saldırılar maddi zarara yol açtı.

İsrail ordusu hava saldırılarının Gazze'den gönderilen alevli balonlara misilleme olarak yapıldığını savundu.

Öte yandan Kudüs'te dün aşırı sağcı İsrailli yerleşimcilerin 1967'deki Doğu Kudüs'ün işgalinin yıldönümünü kutladıkları "bayrak yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere İsrail güçleri saldırdı. Filistin Kızılayı 33 kişinin yaralandığını duyurdu. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde en az 6 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı hava saldırıları 11 gün sürmüş ve saldırılarda 66'sı çocuk 260 Filistinli yaşamını yitirmişti. Gazze'den İsrail'e atılan roketler sonucu ise 12 İsrailli yaşamını yitirmişti. 21 Mayıs'ta Mısır arabuluculuğunda varılan ateşkes düne dek yürürlükte kalmıştı.