Atatürk'e hakaret eden imam kınandı, AKP ve MHP'liler salonu terk etti

Muğla Büyükşehir Belediyesinde bugün yapılan Haziran Ayı Meclis toplantısının açılışında, Ayasofya Camii’ndeki bir etkinlikte imam Mustafa Demirkan’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan sözleri nedeniyle CHP ve İYİP grupları tarafından kınandı. AKP ve MHP grubu ise salonu terk etti.

ANKA’dan Esma Turan’ın haberine göre; kınama metninin okunmasının ardından AKP’li Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Ayasofya imamının açıklamasında Bakara Suresi’nin 114. ayetinin okunduğunu iddia ederek bu metni onaylamadıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Ayasofya’da devlet erkânının olduğu programda imamın, Bakara Suresi’nin ayetini değil Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e isim vermeden hakaret eden ifadeler kullandığını ve Millet İttifakı olarak bu olayı kınadıklarını söyledi.

Terk ettiler

Tartışmaya diğer meclis üyeleri de katılınca meclis salonunda sesler yükseldi. Tartışmaların ardından AKP ve MHP grupları meclis toplantı salonunu terk etti.