Atatürk Üniversitesi yemekhanesindeki yangın kontrol altına alındı

Öğle saatlerinde Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkez yemekhanenin çatısında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Kampüs içerisindeki trafik akımı kesildi.

Patlama riski dolayısıyla güvenlik önlemleri alınırken, dumanlar şehir merkezini sardı.

Yangın saatler sonra kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş "Yangının neden çıktığını tam olarak bilmiyoruz. Ailelerimiz hiç endişelenmesin hiç kimse yaralı değil" dedi.

Öte yandan yangını görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Ertuğrul Polat’a üniversite özel güvenliğinin saldırdığı öğrenildi. (İHA)