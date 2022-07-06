Atatürk panosunu parçalayan kişiyi bulmaya çalışan öğretmen işten çıkarıldı

İstanbul Ümraniye’de öğretmenlik yapan Emel Sandıkçı, iddiaya göre okulda Atatürk panosunun parçalanıp çöpe atılması olayını kimin yaptığını öğrenmeye çalıştığı için işten çıkarıldı.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın duyurduğu olayla ilgili bugün Sandıkçı’nın kovulduğu okul önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Emel öğretmenin suçu Atatürk’e saygı duymaktı.” denildi.

Ümraniye’de bulunan Çakmak Şehit Mahmut Coşkunsu Orta Okulu’nda ücretli öğretmenlik yapan Emel Sandıkçı, iddiaya göre derse girdiği bir sınıfta Atatürk panosunun parçalandığını ve çöpe atıldığını öğrendi. Bunun üzerine konuyu okul yönetimiyle paylaşan Sandıkçı, istediği sorulara cevap alamadı. Yönetim ile tartışma yaşayan Sandıkçı’nın işine son verildi. Müdür Yardımcısı ise öğretmen Emel Sandıkçı’yı “Defol buradan” diyerek kovdu.

TELE1'in haberine göre bugün okul önünde yapılan açıklamadaysa “Emel öğretmenin kabahati panonun neden yırtıldığını öğrenmek istemek oldu. Atatürk panosunun parçalanmasını araştırdığı için işten atıldı. Okul idaresi bunu araştırmadı. Emel öğretmenin suçu Atatürk’e saygı duymaktı.” denildi.