Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maçta kaleci Viviano soğuktan tir tir titredi

Fatih Karagümrük'ün Konyaspor'u 5-4 mağlup ettiği maçta İstanbul ekibinin İtalyan kalecisi Emiliano Viviano’nun soğuktan tir tir titrediği görüldü.

Haber Merkezi

Bugün oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 eleme maçında Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ve sağanak yağmur altında oynanan maçta ikinci uzatma devresi oynanırken, Fatih Karagümrük’ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano’nun, soğuktan titrediği anlar kameralara yansıdı.