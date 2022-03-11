Atatürk heykelini çaldığı iddia edilen dört kişi tutuklandı

Isparta'da Gökçay Mesireliği’ndeki Atatürk heykelinin 4 gün önce kimliği belirlenemeyen kişilerce çalındığı ihbar edildi.

Yapılan incelemede heykeli çaldıkları iddiasıyla Isparta Belediyesi'nde görevli A.İ.K, A.D, O.Ş. ve M.A. gözaltına alındı. Şüpheliler heykeli kentteki bir hurdacıya sattıklarını itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen ve tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden A.İ.K, A.D, O.Ş. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk heykelinin bakım ve onarımdan geçirilerek eski yerine konulacağı öğrenildi.