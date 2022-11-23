Atatürk büstünü kıran şahıs tutuklandı: 'Önce dertleştim, sonra hoşuma gitmedi ve kırdım'

Geçtiğimiz gün Antalya’nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi’ndeki Alaeddin Keykubat Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, okul bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü boyun kısmından kırdı.

DHA'nın haberine göre, baş kısmına da hasar verildiği görülen büst, olay yerinde bırakıldı. Görevliler, sabah gelip büstü görünce durumu polise bildirdi. İhbarla okula gelen ekipler, kamera görüntülerini inceledi. Büstün yerine yenisi konulurken, polis de inceleme için diğer parçaları emniyete götürdü.

İncelemeler sonucu büstü Tarık Bilen’in kırdığı belirlendi. Bilen, yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık Bilen’in, savcılıktaki ifadesinde, “Önce büstle dertleştim. Daha sonra hoşuma gitmedi, kırdım” dediği belirtildi.

İfadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan Tarık Bilen, “Atatürk aleyhine işlenen suçlar” kapsamında tutuklandı.