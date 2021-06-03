Atatürk bildirisine MHP'liler destek verdi, AKP’liler salonu terk etti

Bilecik Bozüyük Belediye Meclisi’nde Millet İttifakı üyelerinin, Ayasofya'da imam Mustafa Demirkan'ın Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okumasını kınama bildirisine MHP’liler de destek verince AKP’liler salonu terk etti.

ANKA'nın haberine göre Meclis toplantısı sonrasında gündem dışı söz alan CHP Grup Sözcüsü Mahmut Fındık, Millet İttifakı olarak hazırladıkları bildiriyi okuyarak destek istedi. Bozüyük'ün CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bildiriye katılmak isteyen parti gruplarını sordu. MHP’li meclis üyeleri bildiriye katılırken AKP’li üyeler katılmadı.

AKP İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okunmasını münferit bir olay olarak değerlendirirken, AKP’li Meclis Üyesi Abdurrahman Kırgız da, Ayasofya Camii’nde düzenlenen programda Mustafa Kemal Atatürk’ü kastettiği belirtilen ifadelerin ayet olduğunu iddia etti.

CHP, İYİP ve MHP Meclis üyelerince ayakta alkışlanan bildiri metni okunurken AKP’liler salonu terk etti.