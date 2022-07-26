Ataşehir'de markette darp edilmişti: 'Ölüm tehditleri alıyorum'

Geçtiğimiz hafta İstanbul Ataşehir’de meydana gelen olaya göre, Kenan Baş isimli görme engelli yurttaş alışveriş yapmak için dışarı çıktığı esnada tanımadığı biri tarafından market ortasında darp edilmişti. Aldığı darbeler sonrası yere yığılan Baş’ı yurttaşlar araya girerek kurtarmıştı.

Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan serbest bırakıldı. Olaydan sonra mağdur olduğunu belirten Kenan Baş, saldırgan tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

Baş, “Şikayetimi dile getirdiğim halde serbest kalmış. Bana saldıran şahıs, sağa sola haber bırakarak, evimin önünden insanlar geçirterek, ‘Onu öldüreceğim, mahkemeye çıkmadan onu delik deşik edeceğim’ dedirtiyor. Bugün bana yapılan yarın bir başkasına yapılabilir. Bana saldıran şahsın infaz dosyası olduğu için mahkemeye çıkmamı istemiyor” diye konuştu. (İHA)