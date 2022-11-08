İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir jeneratör üretim tesisinde patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama iki kişinin yaralandığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı bildirildi. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Neval Oğan Balkız*
Haber Merkezi
Ataşehir'de jeneratör üretim tesisinde patlama: İki yaralı
Ataşehir’deki bir jeneratör üretim tesisinde meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı.
Haber Merkezi
İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir jeneratör üretim tesisinde patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama iki kişinin yaralandığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı bildirildi. (AA)