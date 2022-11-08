Ataşehir'de jeneratör üretim tesisinde patlama: İki yaralı

Ataşehir’deki bir jeneratör üretim tesisinde meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı.

Haber Merkezi

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir jeneratör üretim tesisinde patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı bildirildi. (AA)

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