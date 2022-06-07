Ataması yapılmayan üniversite mezunu intihar etti

3 yıldır KPSS'ye hazırlanan Hatay'ın Samandağ İlçesinde ikamet eden Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği mezunu Aylin Arslan, ataması yapılmayınca yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar etti.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası'nın konuya dair "Atama adaletsizliği bir can daha aldı" başlığıyla gerçekleştirdiği açıklama şöyle:

"Hatay'ın Samandağ İlçesinde ikamet eden Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği mezunu Aylin ARSLAN,3 yıldır KPSS'ye hazırlanıyordu. Ataması yapılmayınca psikolojik sorunlar yaşayıp, maalesef intihar etmiştir.