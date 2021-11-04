Astana görüşmeleri Aralık ayında yapılacak

Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi Türkiye, Rusya ve Suriye'nin garantörleri olduğu Suriye konulu Astana görüşmelerinin Aralık ayının ortasında yapılacağını açıkladı.

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Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörleri olduğu Suriye konulu Astana görüşmelerinde yeni toplantının Aralık ayında gerçekleştirileceği açıklandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi "Garantör ülkeler bizden Astana sürecinin yeni oturumunu organize etmemizi istediler. Tarihler halen değerlendiriliyor ancak Aralık ayının ortası gibi olacak" dedi.

Tleuberdi toplantının garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran ile Suriye'deki çatışmanın tarafları ve gözlemcileri bir araya getireceğini söyledi. Toplantıya Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde katılması bekleniyor.

Astana sürecinde son toplantı Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı.

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