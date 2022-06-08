Assos’taki kaya ıslahı için mahkeme kararı: Hukuka aykırıdır

Çanakkale’nin Ayvacık’a bağlı Behramkale köyünde bulunan ve 1. Dereceden Arkeolojik SİT ve Doğal SİT Alanı olan Assos Antik Kenti ve Antik Limanı’nda 'kaya ıslahı' adıyla başlatılan çalışmaya karşı açılan davada mahkeme kararını açıkladı.

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, projenin hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, mahkeme kararında, tarihi korumanın yasal yükümlülük olduğuna dikkat çekerken, projeye dair bilimsel değerlendirmelerin yapılmadığını belirtti. Oy birliğiyle verilen kararın istinaf yolu açık bırakıldı.

Valilik davanın reddini talep etti

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından hazırlatılan 'Koruma Amaçlı İmar Planı' doğrultusunda yürütülen çalışmalara, çevreciler ve bölge sakinleri tepki göstermişti. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği de dava açmıştı. Çanakkale 2. İdare Mahkemesi açıklan dava sonrasında, Şubat 2022’de yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Davaya müdahil olan Çanakkale Valiliği’nin yaptığı savunma dikkat çekti. Valilik savunmasında, dava edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanında davaya katılma talebinin kabulü ile tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu iddiasıyla davanın reddi gerektiğini belirtti.

Mahkeme: Yürütülen çalışma hukuka aykırıdır

Mahkeme heyetinin açıkladığı kararın gerekçesinde, tarihi korumanın gereklilik olduğu belirtildi. Kararda, “Toprakta ve su altında bulunan her çeşit kalıntı, varlık, insanlığın geçmiş varlığının diğer izleri, yapılar, inşaatlar, mimarî eser grupları, açılmış sit alanları, taşınır varlıklar, diğer tür anıtlar ve bunların çevresinden oluşan arkeolojik mirasın, toprak üstünde ya da su altında görünür bir iz olmasa bile korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının yasal bir yükümlülük olduğu” ifade edildi.

Ayrıca, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulması ya da doğal afet yaşanan yerlerde çalışmaların, bakanlık tarafından oluşturulacak bilim kurulunun denetiminde yapılabileceği belirtildi. Kaya düşmesinin, arkeolojik SİT alanına zarar verip vermeyeceğinin tespitinin yapılmadığından yürütülen çalışmanın hukuka aykırı olduğunun altı çizildi.