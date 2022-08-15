Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünden önce ismini verdiği 3 kişiden 1'i tutuklandı

İzmir'de 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in iş görüşmesine gittikten sonra eve geri dönmemesi üzerine polise haber verilmesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'nde öldüğü anlaşıldı.

Sinem Çiçek'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Çiçek'in kaldırıldığı hastanede 3 kişinin adını vermesine rağmen yalnızca Burak Kaya gözaltına alındı. Çiçek'in telefonu üzerinden çıkan Kaya, çıkarıldığı mahkemece "gasp" suçundan tutuklandı.

Baba Serdar Çiçek ise kızının kanında yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildiğini söyledi. Kızının otoyol kenarında tacize uğradığını da ifade eden Çiçek "Suçluların bulunması için devletimizden destek istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kadın cinayetlerinin durdurulmasını istiyoruz" dedi.

BirGün'de yer alan habere göre Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında Bornova'daki bir restoranda garson işi ile ilgili görüşmek için evden ayrıldı. Akşam saatlerinde dönmeyince, babası Serdar Çiçek polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Böbrekleri iflas ettiği belirtilen Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan Sinem'in Bornova'daki iş görüşmesinden çıktıktan sonra hafif ticari bir aracı bindiği görüldü.

Baba Çiçek, hastaneye kaldırılan kızının yüksek derecede ateşi olduğunu söyledi. Baba Çiçek, "Vücudunda yüksek oranda uyuşturucu madde tespit edilmiş. Ancak uyuşturucunun ne olduğunu henüz bilmediklerini söylediler. Kalbinin hızlı attığını ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ertesi gün saat 13.00'te kızım yaşamını yitirdi. İki defa kalbi durmuş" dedi.

'Beni taciz etmeye kalkıştılar' diye bağırmış

Baba Serdar Çiçek, "Otoyol kenarı. Orada bir motosikletliyi fark ediyorlar. Polis duruyor, 5 adım yakınında da kızım yerde yatıyor. Kızım şuursuzca bağırmış. 'Diğerleri nerede, beni taciz etmeye kalkıştılar' demiş. 2-3 isim söylüyor. Bunlardan biri yakınında yakalanan motosikletli Burak Kaya.

Kızımızın telefonu Burak Kaya'nın üzerinden çıkıyor. Motosikletinden bıçak çıkıyor. İkisinin üstü de kanlı. Savcının talebi ile bıçaklı gasptan bu kişi tutuklanıyor. Diğerleri nerede? Bilgi edinemiyoruz. Diğerleri yakalandı mı?

'Diğer isimler kimler?'

Kızımın iş görüşmesi sonrası iki kız arkadaşıyla, Bornova'da kahve içtiğini öğrendim. Onların da ifadesi alınmış, çelişkili konuşmuşlar. Kızımın olay yerinde bahsettiği diğer isimler kimler? Bunların araştırılmasını istiyoruz.

Suçluların bulunması için devletimizden destek istiyoruz. Adalet istiyoruz. Kadın cinayetlerin durdurulmasını istiyoruz. Canımız yandı, evladımız gitti. Diğer genç kızlarımızın başına bir şey gelmesin".

Öte yandan, Aslıhan Sinem Çiçek'in yeğeni olduğunu belirten Pınar Çiçek de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sinem Çiçek'e uyuşturucu verildiğini açıkladı.