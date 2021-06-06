Multidisipliner sanatçı Aslı Dinç’in “< andata >” adlı performansı 12 Haziran’a kadar Pasaj Karaköy’de ziyaret edilebilecek.

Çalışma, düzenin değiştirilemediği günümüzün geleceğinin bir kara ütopya olarak canlandırılması üzerine hazırlanmış. Aslı Dinç, o geleceği, insana ait her şeyin metalaştırıldığı ve veri işlemenin devasa boyutlarda sürdüğü zamanlar olarak tasavvur ediyor. Ve bizleri, bu gelecek tasavvurunu bozmak isteyen bir örgütün veri toplama merkezine davet ediyor. Bu örgüt oluşturulacak sahte anıları sisteme katarak toplanan veriyi kirletmeyi amaçlıyor.

Pasaj’da gerçekleşecek bu canlı araştırma süreci, gözetim politikaları, bilgi teknolojilerinin sosyal etkileri ve mahremiyet konuları üzerine düşündüren, performans ve yapay zekanın oyuncu bir işbirliğine dayanıyor.

Performans, 2-12 Haziran tarihlerinde çarşamba ve perşembe günleri 13.30 – 17.30 saatleri arasında, cumartesi ise saat 11.00 – 15.00 arasında ziyaret edilebilecek.