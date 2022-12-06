Aslı Baykal'dan CHP'ye sert sözler: Sömürge komiseri gibi ilk konuşmacı yaptılar

CHP'de uzun yıllar genel başkanlık yapan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifası sonrası partiye yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun "vizyon" toplantısına ilişkin Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Aslı Baykal, "Uzaylıları dinler gibi dinledim. Türkiye küresel ekonomik kriz ile başa çıkarken bir Amerikalının çıkıp akademik üslupla küresel ısınma teorisi anlatması biraz komik geldi. Üstelik bu şahıs Almanya’nın enerji krizi yaşamasının sorumlularından da biri. Somut ve güven verecek bir mesaj yoktu. İki yıldır partide kurultay yapmayan Kılıçdaroğlu’nun “Tek Adam Rejimi’ne karşıyız” demesi de bir başka fıkraydı" ifadesini kullandı.

"Seçime giden bir partinin sunumunda, bir Amerikalıyı sömürge komiseri gibi hem de ilk konuşmacı olarak sunmak, CHP’de aklın tatilde olduğunu gösteriyor" diyen Baykal, "Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğanya Rifkin. Seçmen de hemen mesajı aldı. CHP 2008’de yüzde 23 oy aldı. Halen aynı oranda. Bu konuşmadan sonra neler olacağını izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

6'lı Masa'ya dair de konuşan Aslı Baykal, sözlerine şöyle devam etti:

Batıcı-İslamcı Davutoğlu, ülkücü Akşener, enternasyonalist Kılıçdaroğlu, Yazıcı-Nurcuların desteklediği Uysal, Batıcı-liberalist Babacan ve milli görüşçü olduğunu söyleyen Karamollaoğlu devleti hangi ilkeler çerçevesinde yönetecek? Mesela yüzde bir oy bile alamayacak olan bir lider, başkan yardımcısı olacakmış. CHP’liler verdikleri oylarla, Batıcı-İslamcı gibi anakronik figürleri başkan yardımcısı mı yapacak? 6’lı masa bir siyasi ittifak değildir. Sırf Erdoğan seçilmesin diye yapılan bir matematik hesap ve zorlamadır.