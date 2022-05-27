Askeri kaynaklardan harekat açıklaması: ‘Hazırlıklar yüzde 90 tamam…’

Askeri araçların kavşak noktası olarak kullandığı Adana'dan canlı yayına bağlanan Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, "İlk defa hem Irak'ta hem Suriye'de gerçekleşecek iki operasyon var" dedi.

Çetin, "Askeri araçlar önce Adana'ya geliyor, Adana'dan sınır bölgelerine gönderiliyor. Görüştüğüm askeri kaynaklar hazırlıkların yüzde 90 oranında tamamlandığını söylüyor. Sürece ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait" diye konuştu.

"Operasyon şimdilik Fırat'ın batısıyla sınırlı kalacak. Tel Rifat, Türkiye'nin başının ağrıdığı bir bölge" diyen Çetin, "Fırat'ın batısında İran'ın ciddi gücü var. Fırat'ın doğusu için durum daha farklı. Ayn İsa da bölgeler arasında. ÖSO içindeki Arap unsurlar Münbiç'in alınmasını istiyor" ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz" diyerek harekat sinyali vermişti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, "güney sınırlarının terör tehdidinden arındırılması için hali hazırda icra edilen ve edilecek harekatların, Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçları gereği olduğu" belirtildi.