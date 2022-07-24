Askeri arazilerin yapılaşmaya açılması sorusunda 'devlet sırrı' cevabı

AKP iktidarı, 15 Temmuz'un ardından şehir içinde kalan askeri alanları kentin dışına taşımaya karar verdi. İstanbul’da kentin en değerli bölgelerinde bulunan çok sayıda askeri alan ve lojman boşaltılarak taşındı. Dönemin bakanları ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan boşaltılan askeri arazilerin yeşil alan olacağını açıklamıştı.

Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2017 yılında yaptığı açıklamada taşınan askeri alalara yönelik, “Şehirler öyle büyümüş ki askeri alanları içine almış ve yutmuş. Buraların dışarıya taşınması çok doğru bir fikir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, hepsi yeşil alan olacak. O konuda kimsede ters bir düşünce yok” diye konuştu.

BirGün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, boşaltılan askeri arazilerin tamamına yakını birer birer yapılaşmaya açıldı. Kamu iştiraki olan Emlak Konut tarafından inşaat şirketlerine teslim edilen bu arazilere ya yüksek katlı konut projeleri inşa edildi ya da TOKİ tarafından parsellere bölünerek satışa çıkarıldı.

CİMER’e sorular

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 1 Temmuz’da “15 Temmuz 2016 yılındaki askeri darbe girişiminden sonra ülke genelinde kaç kışla, askeri alan, askeri havalimanı veya askeri lojman taşınmış ya da boşaltılmıştır? Taşınan veya boşaltılan eski askeri arazilerin akıbeti nedir? Bu araziler şimdi ne amaçla kullanılmaktadır? Bu arazilerin kaçı ve hangileri yapılaşmaya açılmıştır?” soruları yönetildi.

‘Devlet sırrı niteliğinde'

CİMER ise 21 Temmuz tarihinde askeri araziler ile ilgili soruları Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Lojistik Genel Müdürlüğü’nün yanıtladığı belirterek bakanlığın yanıtını gönderdi. Ancak Milli Savunma Bakanlığı boşaltılan askeri arazilerle ilgili sorulara “Devlet sırrı” olduğu gerekçesiyle yanıt vermedi.

Bakanlığın yanıtında şunlar kaydedildi:

“15 Temmuz 2016 tarihindeki menfur kalkışmadan sonra ülke genelinde boşaltılan veya taşınan askeri alan, havalimanı veya lojmanların sayısı, akıbeti, halihazırda hangi amaçlarla kullanıldığı, bu arazilerin kaçının ve hangilerinin yapılaşmaya açıldığı ilgi ile sorulmuştur. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ‘Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler’ başlıklı 16’ncı maddesi ‘Açıklanması hâlinde devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır’ hükmündedir. Bu kapsamda, ilgi başvurunuz değerlendirilememektedir."

İstanbul'da 195 askeri alan

TMMOB’ye bağlı Şehir Plancıları Odası (ŞPO) 2016 yılında bir çalışma yaptı. Çalışmaya göre, 540 bin hektar alana sahip olan İstanbul’un, 56 bin hektarlık kısmının askeri alan ve askeri güvenlik bölgesi kapsamında kalıyordu. Ancak birer birer boşaltılan askeri alanların büyük çoğunluğu önce imara ardından da yapılaşmaya açıldı. 2017 yılında yapılan çalışmaya göre de İstanbul’da toplam 195 askeri alan yer alıyordu.

Hepsi yapılaşmaya açıldı

İstanbul’un neredeyse her ilçesinde kışlalar ve lojmanlar boşaltılarak yapılaşmaya açıldı. İktidar ayrıca, Konya, Ankara ve Antalya gibi kentlerde bulunan askeri alanlara da göz dikti. Yapılaşmaya açılan bazı askeri araziler şu şekilde: