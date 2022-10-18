Askeri araç devrildi: Yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri aracın devrildiği kazada 7 asker yaralandı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde askeri araç devrildi, 7 asker yaralandı.

Kazada yaralanan 7 asker Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.