Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde askeri araç devrildi, 7 asker yaralandı.
Kazada yaralanan 7 asker Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Haber Merkezi
Nazlı Cihan, Özgül Ağbaba, Ozan Akşar
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Askeri araç devrildi: Yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri aracın devrildiği kazada 7 asker yaralandı.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde askeri araç devrildi, 7 asker yaralandı.
Kazada yaralanan 7 asker Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.