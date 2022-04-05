Askerde eziyete uğradı, 'Mehmetçiklere hiç bakılmıyor' diyerek intihar etti

Şırnak Uludere 5. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Gürvil üs bölgesinde askerliğini yapan er Azmi Ayverdi, 19 Ocak 2021'de, iddiaya göre hayatına son verdi.

Konuyu köşesine taşıyan Halktv yazarı İsmail Saymaz, er Azmi Ayverdi'nin annesiyle mesajlaşmalarını paylaştı, yaşadığı eziyete işaret etti.

"Er Ayverdi'ye hayatına son verdiği 19 Ocak 2021 akşamı nöbet yazıldı. Tam 13 gündür nöbet tutuyordu. Artık usanmıştı. Ailesini çok özlemişti" aktarımında bulunan Saymaz, mesajlaşmaları paylaştı:

Azmi: "Anam napıyon, nasılsın?"

Selma: "İyiyim oğlum, sen nasılsın, napıyon?"

Azmi: Napim anam, belim çok ağrıyo. Duramıyorum yerimde.

Selma: Çok geçmiş olsun. Ne yaptın da o kadar ağrıyor oğlum?

Azmi: 3 gündür paso kar kürüyoruz.

Selma: Ondandır. Bu kadar mı ağrıdı? Sıcak tut kuzum. Allah yardımcın olsun oğlum.

Azmi: Nöbete geldim. İstirahat istedim, vermediler. Üstüne üstlük fırçaladılar.

Selma: Rabbim onlara merhamet versin inşallah kuzum. Yine de kendine çok dikkat et canım.

Azmi: Nerde, yok onlarda vicdan, merhamet yok.

Selma: İnşallah rabbim verir oğlum. Çok mu ağrıyor kuzum?

Azmi: Tamam anam gözün arkada kalmasın.

Selma: Rabbim şafi ismiyle şifa versin inşallah kuzum, duam seninle.

Azmi: Çok ağrıyo anam, yüreyemiyorum. Amin, inşallah anam.

Selma: Elinin iç kısmıyla beline sürerek, besmeleyle 'Ya şafi ya Allah' diyerek ov, iyi gelir inşallah canım.

Azmi: Yaptım anam yaptım.

Selma: İnşallah şifa olur canım.

Azmi: İnşallah anam.

Selma: İnşallah bir an önce biter, gelirsin oğlum.

Azmi: Amin inşallah anam. Dualarını eksik etmeyin anam.

Selma: Kuzum duam seni iyileştirir inşallah kuzum.

Yazışmaların 19.27'de bittiğini, annenin daha sonra üç kez arasa da oğluna ulaşamadığını belirten Saymaz, yazısına şöyle devam etti:

"İddiaya göre er Ayverdi, son mesajından yaklaşık 15 dakika sonra nöbette intihar etti. Üzerinden şu not çıktı:

"Burda bugün son günüm. Benim bunu yapmamın tek amacı, Mehmetçiklere hiç bakılmaması. Bugün senin canına birşey olmadan kimse kılını kıpırdatmıyor. Her rütbeli kendi hayatında ama asıl ezilen asker. Bunu gören kimse yok. Hakkınızı helal edin."

Anne Ayverdi, oğlundan ses çıkmayınca ertesi gün 10.31'de "Günaydın canım, nasıl oldun kuzum?" diye mesaj gönderdi.

Yanıt beklerken kapı çaldı. Gelenler taziye heyetiydi.

Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı, intihara yönlendirme suçundan açtığı soruşturmada, ölüme herhangi bir kişinin sebebiyet verdiği yönünde kanıt olmadığı için kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Şırnak Sulh Ceza Hakimliği, annenin itirazı üzerine 24 Eylül 2021'de kararı kaldırdı.

Gerekçede şöyle denildi:

"Ayverdi'nin bel ağrısı şikayetiyle komutanlara kaç kez başvurduğunun, başvuruların sonucunun ne olduğunun ayrıntılı sorulması, olay yerinin hava koşulları dikkate alınarak, revire sevk edilmemesinde kasıt ya da ihmalin olup olmadığının 'görevini kötüye kullanma' suçu kapsamında tartışılması gerekirken, eksik soruşturmaya dayalı olarak verilen karara yapılan itirazın kabulüne..."

Anne Ayverdi, 48. Hudut Tugayı'na sunduğu dilekçesinde, oğlunun ölümünden günler önce şiddet gördüğünü iddia ederek, şu soruları yöneltiyor:

"Oğlumu neden revire göndermediniz? Oğlumun hiçbir psikolojik sorunu yoktu. Olay yerini görmek istiyorum. Bunları istemek acılı bir annenin hakkıdır diye düşünüyorum. Bu bir cinayetse, kimin parmağı varsa hepsinin cezasını çekmesini, oğlumun şehitliğinin verilmesini istiyorum."