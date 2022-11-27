Asker uğurlamasında havaya ateş açıldı: Bir ölü, bir yaralı

Niğde'nin merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki asker uğurlamasında havaya ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybederken askere gidecek kişilerden birisi ise yaralandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Yıldıztepe beldesindeki düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre; asker uğurlaması yapıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancalarla havaya ateş açıldı. Seken mermiler biri 56 yaşındaki Ömer Tuncel'in göğsüne ve biri de askere gidecek kişilerden olan 20 yaşındaki Mert Tarkan'ın koluna isabet etti.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Ömer Tuncel'in hayatını kaybettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.