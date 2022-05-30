'Asker eğlencesi' gerilimi: 2 uzman çavuş gözaltına alındı

Kırıkkale'de sokakta düzenlenen askere uğurlama eğlencesinde belinde tabanca olan 2 kişiyi fark eden bekçiler, şüphelilere kimlik sordu. DHA'nın aktardığına göre kimlik bilgisi istenilen kişilerden uzman çavuş M.B., bekçilere belindeki tabancayı gösterirken, yanındaki şüpheli ise tabancayı çevreye attı. Bu sırada asker eğlencesinde bulunanlar da bekçilere tepki gösterip, müdahale etti.

Bekçiler şikayetçi oldu

Bekçilerin yardım istemesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığın tepki gösterdiği polis ekibi, biber gazıyla karşılık verdi. Çevrede yapılan aramada yere atılan tabancayı bulan polis ekipleri, uzman çavuşlar M.B. ve E.B. ile O.Ö., H.I. ve H.Ö.'yü gözaltına aldı. Darp raporu alan bekçiler, şikayetçi oldu. Ayrıca, polis ekipleri etkinliği sonlandırırken biber gazından etkilenen bazı kişiler de ambulansla hastaneye kaldırıldı.