Asitli saldırıya maruz kalan kadın yaşamını yitirdi

Denizli’de erkek arkadaşı tarafından üzerine asit dökülen Özbekistan uyruklu genç kadın, tedavi gördüğü İzmir’deki hastanede 38 gün sonra hayatını kaybetti.



Olay, 9 Mayıs 2022 tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. 2005 yılında kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevinde yatan Özgür G. (44), hafta sonu tatili için İstanbul’dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz K. (23) ile birlikte otele gitti.

Burada Sojida Kalandarova ile tartışan saldırgan, lobiye inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya geri döndü. Özgür G., poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K.’nın üzerine savurdu.



Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Özgür G., Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde yakalandı. “Asit dökmedim. Sadece porçöz attım” diyen Özgür G., ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yaşanan asitli saldırıda yaralanan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sarvinoz K., tedavisinin ardından taburcu edilirken; saldırganın asıl hedefi olan ve vücudunun büyük bir bölümünde 3.’cü derece yanıklar oluşan Sojida Kalandarova, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların hayatta tutabilmek için büyük mücadele verdiği genç kadın, olayın ardından 38 gün sonra tedavisinin devam ettiği yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. (İHA)