Aşırı sağcı Rus siyasetçi Jirinovski öldü

Rusya'da aşırı sağcı Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski'nin bir süredir tedavi gördüğü hastanede öldüğü açıklandı.

Jirinovski'nin ölümünü duyuran Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin Devlet Duması'ndaki oturumu bir dakikalık saygı duruşunun ardından erteledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jirinovski'nin ölümü nedeniyle Devlet Duması'na taziye mesajı gönderdi.

Aşırı milliyetçi Jirinovski, Türklerin ve Kafkasyalıların Rusları yerlerinden ettiğini savunmuş ve Çinlilerin ve Japonların Rusya'nın Uzakdoğu topraklarından sürülmesi gerektiğini de ileri sürmüştü. 1992'deki ABD ziyaretinde televizyona "beyaz ırkın muhafazası adına" diye konuşarak beyaz Amerikalıların ülkelerini siyahi ve hispaniklere bırakma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair demeç vermişti.

2002’de yaptığı bir açıklamada Devlet Başkanı yerine Çar isminin kullanılmasını öneren Jirinovski, aday olduğu 2000 ve 2008 başkanlık seçimlerinde "polis devlet" ve yargısız infaz tesis etmeyi vaat etmişti.

'İstanbul'a atom bombası atalım' demişti

24 Kasım 2015 tarihinde Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri'ne ait Sukhoi Su-24M tipi uçağın sınır ihlali gerçekleştirdiği iddiasıyla TSK tarafından düşürülmesinin ardından Türkiye’ye gereken cevabın verilmesi gerektiğini söyleyen Jirinovski, “İstanbul’u yok etmek bizim için zor bir iş değil. İstanbul Boğazı'nın ortasına tek bir atom bombası atarsak, oluşacak 15 metrelik tsunami dalgası şehri 9 milyon insanıyla birlikte yerle bir eder” önerisini ortaya atmıştı.