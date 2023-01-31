Aşırı sağcı Le Pen: NATO'nun tam kapsamlı katılımı 3. Dünya Savaşı'na yol açacak

Fransa parlamentosundaki aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, NATO’nun Ukrayna’daki savaşa tam kapsamlı katılımının 3. Dünya Savaşı’na yol açabileceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre; parlamentodaki konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına değinen Le Pen, “Saldırı silahlarının kademeli tedariki muhtemelen 100 yıllık savaş anlamına gelecek. NATO’nun tam kapsamlı katılımı üçüncü dünya savaşına yol açacak” ifadesini kullandı.

Hükümetin diplomatik çabalarına destek verdiğini söyleyen Le Pen, konuşmanın sonunda, oturuma katılan Başbakan Elisabeth Borne’a, “Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron), barış için bir dünya konferansı düzenleyerek dünyaya hâlâ umut olduğunu duyurabilir mi?” diye sordu.