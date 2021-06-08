'Aşılıyım' reklamının faturası iki isme kesildi: Görevden alındılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "Türkiye’nin Resmi Gezi Rehberi" internet sitesi "goturkiye.com" ve "GoTürkiye" sosyal medya hesaplarından yayınladığı ve tepkiler sonrası yayından kaldırdığı reklamla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TurizmGüncel sitesinde yer alan habere göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çalışanı iki kişi reklam filmi nedeniyle görevden alındı. Görevden alınan isimlerin TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen ile TGA Pazarlama Müdürü Umut Kutlu olduğu öğrenildi.

Bakan 'Kararları ajansın yönetimi veriyor' demişti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy reklam filmiyle ilgili kararın TGA yönetimi tarafından alındığını öne sürmüştü.

Cüneyt Özdemir'e açıklama yapan Ersoy filmle ilgili "Biz yeni bir reklam ajansı kurduk. Bu da sadece Bakanlığa bağlı değil. Turizm sektörünün önde gelen isimlerinin olduğu bir ajans. Kararları onlar veriyor, profesyoneller yapıyor. Eskisi gibi 'onu yap, bunu yap' demiyoruz. Türkiye’nin tanıtımı nerede yapılacak, ne yayınlanacak onlar karar veriyorlar. Benim de içime sinmedi. Zaten ben yapılmasını istemiyordum. Yayınlandıktan iki saat sonra da yayından kaldırılmasını ben istedim ve kaldırttım" demişti.

'Turizm işçisi köleniz değil'

Turizm emekçileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geri çekilen reklam filmi hakkında bir açıklama yapmıştı. Emekçiler, "Bu reklam rezilliğine ne kadar kaynak ayrıldığı derhal açıklanmalıdır! Başta turizm bakanı olmak üzere bu ahlaksızlığın tüm sorumluları derhal istifa etmelidir! Turizm işçisi sizin köleniz değildir!" demişti.