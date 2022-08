Asıl kaybeden: Devlet Opera ve Balesi (3)

Oğlan’ın genel müdür sıfatıyla aldığı her karar, attığı her adımda öncelik kişisel çıkarında olduğu için, hemen her zaman kurum zararlı çıkıyor. İslamcıların da amacı zaten opera-balenin kurumsal varlığını kemirmek olduğundan, Oğlan’a bırakın ses çıkarmayı, tam bir koruma kalkanı sağlıyorlar.

Opera sanatı, opera kurumu ile vardır. Kurum yoksa, sanat da yoktur. Kurumun varlık nedeni ise, bu sanatın kültürünü taşıyor olmasındadır. Opera sanatını var kılan temel etmenler, o kültürün altyapısını oluştururlar. Altyapıyı, yani kültürü seyreltirseniz, kurumu da dağıtırsınız. Devlet Operası’nı şarkıcı kumpanyasına dönüştürürsünüz.

Bu festival, opera kültürüne yönelik “ağır maganda” müdahaleleri ile, DOB’a, sanatçılara ve izleyicilere saygısızlıkta tüm zamanların rekorunu kırmıştır.

Dökümünü verelim:

1) Opera ve mikrofon karşıt anlamlı sözcüklerdir.

Bu sanatın abecesidir: Elektronik akustikten geçirilmiş insan sesi, operanın defin belgesidir.“Yüksek” sanat sayılmasının, okulundan salonuna, çok maliyetli yatırımların nesnesi olmasının temel nedeni budur. Tek başına ne dekor, ne ışık, ne kostüm, ne müzik, ne reji, ne şarkı… hiçbiri operanın ayırıcı niteliği değildir. Opera, çıplak insan sesinin, doğal akustik ortamda, yukarıda sayılanlar ile buluştuğu anda ortaya çıkar.

Bu sanat ancak kendine “özel” yapılmış salonlarda yaşam bulabilir.”Özel” sözcüğünün ilk anlamı “doğal akustik”tir. Bunun için milyonlarca dolar harcanır. Koltuk kaplama malzemesine kadar her şey doğal akustik ortamın sağlanabilmesi içindir. Yüzlerce yıl, hatta, birkaç bin yıl öncesinden günümüze ulaşan bazı açık hava mekânlarının, bugün, yaz festivalleri kapsamında operaya ev sahipliği yapıyor olmalarının da temel nedeni, ileri sürüldüğü gibi turistik çekicilikleri değil, doğal akustiğe sahip olmalarıdır. Önce sanata saygı, ardından turizm bonusu anlayışı ile çalışılmaktadır.

Bunun dışında, opera kültürünün çok köklü olmadığı ülkemizde, DOB’un bir kamu kurumu olarak, yasal zorunluluklarından biri de, bu kültürü halka tanıtmak, kendi izleyici/dinleyici kitlesini yaratmaktır. Dolayısıyla, izleyiciye sunulan biçim, onun opera kültürünü de temellendirmektedir. Bu, kamusal bir sorumluluktur.

Her iki açıdan da, 13. Festival’e “opera festivali” demek çok iddialı, hatta, cüretkâr olur.

Saraydan Kız Kaçırma dışındaki bütün temsiller elektronik akustik marifetiyle gerçekleştirilmiştir. Üstelik, öyle çaktırmadan yerleştirilmiş hassas ses yükselticiler ile falan değil, bildiğiniz balta mikrofonlar ile.

Angela Gheorghiu’ya, açık havada mikrofon ile söyleyeceği bilgisi iletilince, epey tedirgin olup, yanında tonmeister’i Daniel Barbu’yu da getirir. Belirli bir kalibre ve görgünün üzerindeki sanatçılar için, imaj çok önemlidir. Kötü bir ses düzeni kâbuslarıdır ve imajlarına halel getireceğini çok iyi bilirler.

Kadıncağızın içine mi doğdu nedir, bir opera sanatçısı için düşünülebilecek en kötü senaryo gerçekleşti: Rüzgâr nedeniyle temsil, berbat ötesi akustiğe sahip kapalı bir salona alındı.

Hangi salona mı?

Elbette, Haliç Düğün Merkezi’nin Kongre Salonu’na. Harbiden düğün salonu akustiği... Kadın, stand-up’çı mikrofonu ile söyler mi hiç? Hemen, solistlerin üzerlerine görünmez mikrofonlar yerleştirilir. Orkestra daha ilk notaları çalmaya başladığında, cayır cayır elektro; “Eyvah!”diyorsunuz. Kulaklarınızın zarı patlayacak. O anda partinin kaybedildiğini anlamadıysanız, işitme engellisiniz demektir.

Angela Gheorghiu’nun çıplak sesini ilk kez duyacak, sesi ile sahnesi arasında var olduğu söylenen o müthiş uyuma tanık olacaksınız, öyle mi? Siz bir zavallısınız. Bırakın “Vissi d’arte, vissi d’amore” aryasını falan, daha ilk dakikalardan itibaren, Gheorghiu’nun sesi yaldır yaldır metal vuruşlarla beyninize çekiç gibi iniyor. Sanki, stadyuma göre ayarlanmış açık hava ses düzeni, olduğu gibi kapalı mekâna taşınmış. Gürcü bariton Lagvilava’nın da gerçek sesini duyamıyorsunuz. Oğlan’ın ise, mikrofon, ses düzeni falan gibi meseleleri yok. Zaten, gazino assolisti olacakken, yanlışlık ile operaya düştüğü için, aradaki farklar ilgi alanının dışında kalıyor. Onun tek derdi, Angela Gheorghiu ile söyleyerek PR’ına gaz vermek.

Ya orkestra?

Şef Raoul Gruneis’ın kulakları bir süre sonra hepten cavlağı çekmiş olacak ki, temsil bittiğinde, İDOB Orkestrası’nı değil de, TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nı yönetmiş olduğuna dair güçlü bir izlenim ile salondan ayrılıyorsunuz.

Carmen’de durum daha az utanç verici değil. Bu kez solistler, Tosca’dakiler kadar şanslı sayılmazlar: Kulaktan yanağa yapışarak inen stand-up’çı mikrofonu ile söyleyecekler. Oğlan, “Ne fark eder ki? Olay, onda da sahnede, bunda da sahnede cereyan ediyor. Önemli olan ellerin serbest olması, sahnede istediğin yere gidebilmen. Ayrıca, stand-up’çılar çok daha popüler. Çok da iyi kazanıyorlar. Onlardan öğrenilecek epey bir şey var” diye düşünmüş olmalı.

Etkileyici bir Carmen olan Ramona Zaharia’nın gerçek sesini duyamamak bir yana, ses düzeni ya da mikrofonundan kaynaklanan bir sorun nedeniyle, iki kez, kısa süre ile elektronik akustik dışına düşüyor. Bu kez de, doğal olarak “Aa, hiç sesi yokmuş!” izlenimi doğuyor. Ayrıca, kıyak yapma düşüncesiyle olsa gerek, Zaharia’nın mikrofonuna bol kepçe servis yapıldığı için, diğerlerinin sesleri nal toplar durumda seyrediyor.

Bitmiyor; elektronik akustiğe yatırılmış orkestra sesi ile, doğal akustikteki koro sesi arasında balans sorunu ortaya çıkıyor.

IV. Murat aynı cenderede. Kimsenin gerçek sesini duyma olanağınız yok. Zaten müzikali andırdığından, tamamıyla pert olmuş durumda.

Saraydan Kız Kaçırma’ya gelince; elektronik akustik dışındaki tek temsildi ama, hiç de kârlı çıkamadı; AKM Tiyatro Salonu’na sürgüne gitmiş gibiydi. Bu salonun akustiği felaket ötesi. Orkestra çukuru olmadığı için, sahne arkasına alınan orkestranın sesi, özellikle ilk başlarda hiç duyulmadı. Ceren Aydın’ın tizlerde denetimi zayıf olduğu için, adeta çığlık atıyor gibiydi; çınlayan akustik de sesi kolayca matkaba çevirdi. Serkan Bodur’un konuşması yer yer hiç duyulmadı. Umut Tingür ise kendi kendine söylüyor modundaydı. Zaten tanınmaz hale getirilmiş zavallı yapıta, bir de akustik darbe vurulunca, DOB’un kanına iyice ekmek doğranmış oldu. Orkestranın konumu, şef ile sanatçılar arasında baget temasını önleyen sahne düzeni, bunun doğurduğu sonuçlara girmiyoruz bile.

Bu kadar beceriksizlik, bu kadar saygısızlık, bu kadar magandalık Afrika’nın çadır devletlerinde olmaz.

Kaybeden, DOB ve temsil ettiği opera sanatıdır. Bir de, operanın böyle bir sanat olduğunu zannedecek olan izleyici.

2) Opera rejisi ile müzikal/tiyatro rejisi farklıdır.

Oğlan, Tosca’yı, yalnızca kendi PR’ı için yaptırdığından ve bu bağlamda, Zeliha Berksoy’u imaj düzeltme aparatı olarak istihdam ettiğinden, Ali’ye edik, Veli’ye düdük işleri dışında, Tosca’nın sanatsal hiçbir yönünü önemsemedi. Bunların başında da reji geliyor.

Anımsatalım; opera rejisörlüğü çok zor bir iştir. Müzikal/tiyatro rejisörlüğünden en önemli farkı, operadaki sahne düzeni ve hareketliliğin, yapıtın ses topografyasına endeksli olmasıdır. Yani, kabaca, kimin nerede durup, nasıl hareket edeceği, öncelikle, sanatçıyı, sesinin en iyi duyulabildiği sahne koordinatlarına yerleştirmekten geçer. Bunun nedeni, elektronik akustik kullanılmamasıdır. Dolayısıyla, opera rejisörünün, insan sesi konusunda eğitimli biri olması gerekir. Kalan her şey bundan sonra gelir: Karakterlerin gerektirdiği ifade unsurları, dekor, kostüm, ışık vb.

Zeliha Berksoy, bırakın opera rejisörlüğünü, tiyatro rejisörü olarak bile önemli bir isim değildir. Oyunculuk, rejisörlük, sanat yönetmenliği, tiyatro eğitmenliği farklı şeylerdir. Birinde iyi olmanız, diğerlerinde de iyi olacağınız anlamına gelmez.

Yaşamında hiç opera rejisi yapmamış birine, Tosca gibi bir operanın rejisini vermek büyük risk almak sayılmaz mı?

Elbette sayılır.

Peki, bu işin bir oluru yok mu?

Var. Üç koşulu yan yana getirebilirseniz, vaziyeti idare edersiniz:

a) Elektronik akustik kullanırsanız. Böylece, rejisörün eli rahatlar. İstediğini istediği yere, istediği pozisyona yerleştirebilir.

b) Yaratıcı bir rejisör bulmazsanız. Tosca ilk bakışta ortalama bir rejisör için oldukça kolay bir operadır. Verismo (gerçekçilik) akımında yer aldığından, Puccini bütün ayrıntıları vermiştir. Olayın geçtiği yerler, süre, karakterler, her şey çok gerçek ve belirgindir. Rejisöre geniş bir hareket ve fantezi alanı bırakmaz.

İşin zorluğu, anlatılmak istenenin ruhuna nüfuz etmekle başlıyor. Basit gibi görünen karakterlerin, psikolojik derinliklerini sahneye yansıtabilmek, siyasal arka plan ile aşk ilişkisini organik tutabilmek epey incelik, kararınca yaratıcılık gerektiriyor.

c) Dramatik duyarlılık taşıyan, önemli bir deneyim ve görgü düzeyine sahip solistler ile çalışmamak.

Zeliha Berksoy yukarıdaki üç koşulun da sağlanması sonucunda, kolayca rejisör koltuğuna oturtuldu. Zaten, ATO-Congresium’un operaya hiç uygun olmayan 3000 kişilik salonunda, elektronik akustik ortamında, iki temsil yapıldı, o kadar. Üstelik, dekorlar dahil, her şey ATO sahnesine göre ayarlandı.

Neden Ankara Operası’nın kendi salonunda olmuyor?

Yok olmaz. Liberal ekonomideyiz. Pandemide özel sektör verimli çalışamadı. Destek olmamız lazım.

İyi de, orası dünya paradır. Üstelik, operaya hiç uygun değil, mikrofonlu…

Boş ver bu “eski Türkiye” laflarını. Orada pişer, bize de düşer. Anladın mı?

Nasıl yani?

Sonra anlatırım.

Peki, ne kadar ödendi?

İki temsil için 430.000 TL.

Yok artık!! Bakan kıyameti koparır… Vallahi müfettiş gelir.

O iş en kolayı. Ben hallederim. Bakan anlayışlı adamdır.

Ama, hesap edilemeyen bir ayrıntı vardır: Angela Gheorghiu.

Bizim solistlerin çok büyük bölümü, solistlik kariyerinden,“Yeter ki çıkıp söyleyeyim”i anladıklarından, kendi rolleri ile ilgili olarak bile rejiye müdahale etmeyi akıllarının ucundan geçirmezler. İyi de, elin starı öyle değil ki. Katakofti rejiyi gördü mü, tepkisini koyuverir. Nitekim, aynen öyle oldu.

Hadi, mikrofon meselesini, “Burası Türkiye, opera kültürü demek ki bu kadar! Ben mi düzelteceğim? Tek prova, tek temsil, Çırağan, limuzin, pembe havlu falan… 30.000 euro gayet sevimli bir rakam” diyerek halletti. Ancak, iş rejiye gelince, “Orada durun bakalım!” dedi. Çok haklı. Sesin üzerinde teknolojik olarak nasıl olsa oynanabilirdi, ama, sahnedeki karakteri teknolojik olarak sonradan düzeltmek olanaklı değil. Onca yılın ve deneyimin sanatçısı; reji dünyasının ağır toplarıyla, en önemli opera sahnelerinde Tosca’ya can vermiş. Amatör bir rejisöre kobaylık yapar mı?

Zeliha Berksoy’a sert bir ayar verdi. O kadar ki, Berksoy temsil sonunda selama bile zor çıkabildi. Bilindiği gibi, operada selamın ince bir protokolu vardır. Prima donna’nın şefi ve rejisörü bizzat takdimi, verilen önem ve değerin göstergesi anlamında, onurlandırıcı bir davranıştır. Angela Gheorghiu, rejisörün değil takdimi, yüzünü bile görmek istemediği için, Berksoy selama, kendine ite kaka yer açarak, yaratıcı ekip ile birlikte ancak çıkabildi. Kimse, kimin kim olduğunu anlamadı.

İyi de, bütün bu fırtınada Oğlan ne yaptı?

Berksoy’u anında sattı. Gheorghiu kim, Berksoy kimdi?

Gerçekte, tutarlı davrandı. Dedik ya; Tosca’nın sahnelenmesinde tek amaç, Berksoy üzerinden ülke içindeki imajını düzeltmek, Gheorghiu üzerinden de, uluslararası ölçekte PR’ını simlemekti. İki amacına da ulaştı. Kalanı onu ilgilendirmiyordu.

Tosca mı, Koska mı?

Peki, reji ne oldu?

Temsilin daha başından itibaren, sanki iki farklı reji olduğu, Gheorghiu’nun başka, diğerlerinin başka bir düzen içinde hareket ettikleri izlenimi elle tutulur düzeyde idi. Elektro soğukluğundaki seslere, bir de minimal kukla rejisi eklenince, dramatürjik yaşam izleri tamamen yok oldu.

Gheorghiu önemli ölçüde haklıydı. Anadan sıska, ne yapsın muska rejisi… Bu kadar amatörlük nasıl olur?! İki seçenek var: Ya Berksoy Tosca’nın ne olduğunu bilmiyor, ya da, Oğlan’ın isteklerine boyun eğdi.

Oğlan ne mi istedi?

Tosca’nın, “Angela ile Murat’ın Aşkı”na dönüştürülmesini. Dikkat edilirse, festivaldeki tüm temsiller için hazırlanan afişler aynı grafik tasarımına yaslı, biri hariç: Tosca’nınki. Angela ve kendi fotoğrafından oluşan sinema afişi hazırlatmış. Kurum başka, Oğlan başka. Her adımda bunun altını çiziyor. Bakın:

Gelelim rejinin iliğine; elektronik akustik kullanımı sonucu, ses ile sahne bağlantısı koptuğu için, yapılana, opera değil de, müzikal rejisi demek daha doğru olur: Tosca Müzikali. Kuliste de söylense, sahne önünde de söylense, arkası dönük de söylense aynı ses duyulacağından, rejinin, ses haritasında yol almak gibi bir zorunluluğu ortadan kalkmış. Böyle olunca da, Berksoy kendini, opera rejisinin en zor kısmından, her türden plastik unsurun, dramatik, lirik ses derinlik ve nüanslarını görünür kılacak işlevsellikte kullanımı dersinden muaf tutmuş. Müzikal rejisi olarak ayakta durup duramadığı ise konumuzun dışında.

Berksoy’un, rejinin altından kalkamayınca, verismo ayağına yatıp, dekora abandığı çok belli oluyor. O kadar ki, dekor, dramatik akışın neredeyse tamamını soğurmuş durumda. Solistlerin sahne hareketliliği marjinalleşiyor. Böyle bir dekorun, Tosca gibi bir yapıtta, solistlere yer açmak anlamında, sahne derinliğini güçlendirici yönde olması zorunludur. Tam tersi oluyor.

Puccini’de Tosca ile Cavaradossi aşkı, Berksoy’un rejisindeki gibi, sade suya kaz yumurtası değil. Tamam, Oğlan’ın algı düzeyi daha fazlasına el vermiyor ve bu Tosca Oğlan’a özel yapılıyor ama… Neyse. Bu aşkın arka planında çok ciddi bir siyasal kalınlık var; yeri geldiğinde, Cavaradossi’nin Tosca’yı “ihanet” ile suçlayacağı ölçüde. Cavaradossi 1789 Fransız Devrimi’nin özgürlükçü siyasal düşüncelerinden çok etkilenmiş, dinsel olana çok tepkili, stratejik aklı olan biridir. İşkence görmesi, öldürülmesi bununla ilgilidir. Tosca ise, taşkın, tutkulu, dinsel inanca sahip, siyasal refleks yerine anlık tepkiler veren biri. Bu iki farklı karakterin ilişkisini çok boyutluluğu ile ele alıp, karikatüre düşmeden opera sahnesine taşımak kolay değil. Operanın ilk dakikasından son notasına kadar, siyasal elektrik aralıksız biçimde kişiler, sahneler, notalar, sözler arasında dolaşıp duruyor. Kişisel motivasyonların hemen arkasında bekliyor. Bir yanda saraya bağlılık, diğer yanda yeni bir rejim umudu dramatik kurgunun temel belirleyeni.

İyi de, tam şu sırada yanlış anlaşılmasın? Hani, ne bileyim, baskı, özgürlük, işkence, dinsel üçkâğıt, saray filan…

Yok, endişeye mahal yok. Berksoy’un rejisi böyle kaygılar, riskler içermiyor. “Angela&Murat Aşkı” adlı arabesk bir filmin sahneye uyarlanmış hali.

Ah işte beklediğim an: Aşkımızın ürünü inşallah Metropolitan!

Angela Gheorghiu her şeyi ile gerçek bir Tosca ama, Oğlan, Cavaradossi’de hiç inandırıcı değil. Bir zamanlar, Evita müzikalinde yıldızlı beresi ile Che’yi canlandıran Cihan Ünal ya da Neco’ya benziyor. O karakterin o kadar dışında ki… Zaten, derdi de Cavaradossi’nin kişiliği, psikolojisi, siyasal düşünceleri falan değil; Angela ile aynı karede yer alabilmek.

Opera mı, helva mı?

Birkaç örnek verelim:

İlk perdede, kilise sahnesinde, Cavaradossi hapisten kaçmış siyasal tutuklu Angelotti’yi gizleme gerginliği ile, durumdan haberi olmayan sevgilisi Tosca’nın kıskançlığını gidermek arasında sıkışıp kalmıştır. Tosca’nın bir an önce gitmesini istemektedir ki, Angelotti’yi evine götürüp, gizleyebilsin. Kilise her an basılabilir. Tosca ise, telaşın nedeninin bir kadın hikâyesi olduğu kanısındadır. Böyle bir durumda, Cavaradossi’nin ruh halini gözünüzün önüne getirin. Aa, bizim Oğlan’da hiçbir gerginlik falan yok. Pişmiş kelle; yalnızca sırıtıyor. Yoksa, bu sahneyi yanlış mı anımsıyorum, diye şüpheye düşüyorsunuz. Ne sesinde, ne fiziğinde en ufak bir endişe, tedirginlik nüansı, ipucu… Gözler kaymış, surata tebessüm yapışmış, kamyonu boşa alıp, salmış yokuş aşağı, çığırıyor da çığırıyor. “Şu Angela’ya ne kadar dokunsam, sarılsam, o kadar sıkı PR olur. Gerçek aşık fotosu vermeli. Bir de öptüm mü, gelsin La Scala, Metropolitan…” havasında. Doğal olarak, Tosca-Cavaradossi ilişkisi ile, Cavaradossi-Angelotti ilişkisinin organik dengesi bozulmuş, Angelotti olayı, Murat’ın aşkına dolgu malzemesi olmak dışında, bütünüyle işlevsiz kalmış.

Ya Cavaradossi’nin ikide bir Scarpia’nın üzerine yürümesi. Amacın, Oğlan’dan Karaoğlan yaratmak olduğu o kadar belli ki… Oysa, Cavaradossi’nin Scarpia’nın üzerine yürümesi ile, Napolyon’un askeri zaferi (Marengo) arasında doğrudan bir ilişki var. Özgürlükçülerin muhafazakârları yenişinin simgesi. Scarpia’ya o an posta koymalı. Her seferinde “tutmayın lan beni!” formatına sokulursa, Cavaradossi’nin siyasal kimliği silikleşir. Kabadayı görüntüsü verir. Hoş, zaten istenen de bu ya…

Zindan sahnesi tam film; Tosca, Scarpia’nın elinden imzalı çıkış belgesini almış, Cavaradossi’ye gösteriyor. Kurtuluşları için tek şans. Cavaradossi bunu nasıl elde ettiğini bile sormadan, kıskançlıktan mıdır nedir, buruşturup yere atıyor. Daha da tuhafı, Tosca’nın bu belgeyi alış öyküsünü dinleyip, kurşuna dizilme sahnesinin naylon olacağını öğrendikten sonra bile alıp cebine koymuyor. Bunu en amatör rejisör yapmaz. Çünkü, siyasal akıl taşıyan hiçbir tutuklu, böyle bir durumda, o izin belgesini buruşturup atmaz. Bunlar arabesk filmlerde olur.

Ünlü “E lucevan le stelle” aryasında Oğlan döküldü. Herhalde, “Bir Demet Yasemen”i okuduğunu sanıyordu. O kadar yapay, o kadar sakildi ki!

Bilindiği gibi, Tosca, Fransız yazar Victorien Sardou’nun aynı adlı oyunundan alınmıştır. Puccini oyunu o kadar beğenir ki, operaya aktarılmasını kabul etmeyen Sardou’yu ikna edebilmek için, Paris’e bizzat gider. İki yerde değişiklik yapma talebi, çok çetin bir pazarlık sonucunda, ancak birinin, o da güç bela kabulü ile sonuçlanacaktır. Sardou’nun değiştirilmesini kabul ettiği işte bu arya, reddettiği ise, Tosca’nın ölüm biçimidir.

Oyunda, Cavaradossi’nin bu aryası yerinde, yurtsever içerikli bir parça vardır. Yani, oyunun ruhu ve Cavaradossi’nin kişiliğine uygun bir siyasal finalin sezdirilme işareti. Puccini’nin aryası, aşk temalı olmakla birlikte, Cavaradossi’nin neden dolayı ölüme gittiği bilincinin dışına taşmamalı. Bu, tamamıyla yorum ile ilgili bir konu. Yeşilçam’ın salya sümük melodramı duyarlılığında söylerseniz, taşmakla kalmıyor, istek parçası gibi duruyor. Puccini Tosca’nın romantik, lirik bir yapıt olmadığını defalarca söylemiştir. Oğlan’ın umurunda değil. Zaten, aradaki incelikleri anlayabilecek kültürü de yok. Ayının kırk hikâyesi varmış, kırkı da ahlat armudu üzerineymiş misali…

Vahim olan şu: Berksoy Cavaradossi’yi Oğlan’a uyduracağım diye, onun kişiliğinin çok önemli bir yönü olan siyasal kimliğini minimize ediyor. Bu da, Tosca’yı Koska’ya çeviriyor. Annesinin rehabilite edilme koşulu bu olsa gerek.

Zavallı Zeliha Berksoy! “Tek adam” siparişlerinin kazancı güzel olabilir ama, her zaman bir bedeli vardır.

Ne diyelim?

Etik meselesi…

Ben umarım bacımdan, bacım ölür acından

Angela Gheorghiu’nun Tosca’sı birden fazla kez, bu güdük reji dışında, kendi oyununu oynuyor izlenimi doğurdu. Bu da epey dağınıklığa yol açtı. Şarkıcı filmi kıvamında…

Bunların başında, tam bir reji felaketi olan Tosca’nın Scarpia’yı öldürme sahnesi geliyor. Tosca inançlı biri; kiliseye gidiyor. Dolayısıyla, “öldürmek” konusunda manevi engeli var. Bu engeli aşabilmesi için, kişiliğini belirleyen tutku, ani karar ve refleksler yeterli olmamalı. Scarpia’nın onunla birlikte olma arzusu da. Aksi halde, öfke nöbetli, manyak seri katil psikolojisine yerleşir. Cavaradossi’nin onu Angelotti’nin yerini söylediği için “bana ihanet ettin” diyerek suçlayıp, itmesi dramatik akışın düğüm noktasıdır. Tosca büyük bir suçluluk kompleksine kapılır. Bu kompleks, dinsel inancına rağmen, öldürmeyi meşru hale getirecektir. Kişisel görünen bu edimin arkasında yine bir siyasal motif vardır. İşte, Tosca’nın öldürme fiilini meşrulaştıran bu müthiş, fırtınalı iç savaşımını reji hiç yansıtamadı. Gheorghiu da, Lagvilava da, sağlam sahneleriyle reji engelini aşmaya çalıştılar. Oysa, Tosca karakterinin en renkli ve karmaşık tablosu bu sahnededir. Onun yerine, üçüncü sınıf polisiye film olaysallığı…

Sonrası bir dizi amatörlük:

Scarpia’nın Tosca’ya yaklaşma çabası sırasında, kadıncağıza o tuvalet içinde geri adımlar attırarak, aralarındaki mesafeyi korumaya çalıştırmak; bir an geldi, uzun etek ayaklarına dolanmaya başladı, düştü düşecek. Kantocu hareketleriyle bir yandan eteklerini toplayıp, öte yandan geri geri gitmeye çalışması görülmeye değerdi.

Cinayet aleti olarak, yandaki yemek masasında duran bıçağı alacağına, adamın tam önünde duran mektup açacağını alması, Rus ruleti oynayarak adrenalin macerası peşine düşen histerikleri anımsattı.

Bıçağı Scarpia’ya birkaç kez saplaması, “ihanet” kompleksi ve getirdiği vicdani boyutun, dramatik akışın belirleyici unsuru olarak yeterince vurgulanmamasından dolayı, freudyen izler taşır gibi oldu. Ayrıca, mademki verismo’culuk oynanacak, o halde, birini üç kez bıçaklayanın eline mutlaka kan bulaşacağı ve bunun silinmesi gerektiği de bilinmeliydi.

Gheorghiu’nun, Scarpia’nın cesedinin iki yanına şamdanları yerleştirmesi, “Şaman ayini filan mı yapılacak?”sorusuna göz kırpar gibiydi. Tosca dindar biri. Katolik ritüelinde mumun önemi var; alev, Tanrı’ya ulaşan duanın taşıyıcısıdır. İsa’yı temsil ettiği gibi, Tanrı ile baş başa kalma atmosferini, ruhsal huzuru da simgeler. Tosca’nın, bilmem kaç mumluk şaşalı saray şamdanları değil, birer mum koyması, diğer güçlü dinsel simge olarak da haç yerleştirmesi, hem yapmak istediğinin, hem de kişilik çizgisinin çok daha doğru anlaşılmasını sağlardı.

Tosca’nın intihar sahnesindeki brütlük ise, ancak müsamerelerde olabilecek cinstendi. Puccini, Tosca’nın, Cavaradossi’nin gerçekten öldüğünü anladığında çıldırıp, sevdiği adamın cesedi üzerinde ölmesini istemiş, ancak Sardou kesinlikle reddetmiş, intihardan taviz vermemiştir. Dolayısıyla, intihar, Tosca’nın kişiliğini yansıtması bakımından, bilinçli bir eylem olarak çok önemlidir. Fakat, sinematografik iştaha yenik düşüp, kör gözüm parmağına biçiminde değil. Tosca ünlü bir ses sanatçısıdır ve en yüksek siyasal otoriteler nezdinde tanınan biridir. Seçtiği yol, psikolojik sorunları olan birinin köprüden atlaması anlamı taşımıyor. Yüceltici biçimde, daha uzak bir planda, eyleme gereken derinliği vererek gösterilmeliydi.

Berksoy’un anakronizmleri de var: Herkes 1800’lerin kılığında iken, hafiye-işkenceci polis Spoletta, uzun deri pardösüsü ile Nazi-SS subaylarını andırıyor. O dönemde o tipler öyle bir kılıkta dolaşmıyorlardı.

Scarpia’nın odasındaki kütüphanenin gerçekte işkence odasına açılan kapı oluşunun, müzikal sahnesine yaraşır ama bütünüyle işlevsiz, ucuz bir sahne efekti olduğu belirtilmeli.

Cavaradossi’yi kurşuna dizen manganın neden çift sıra askerden oluştuğu ise hiç anlaşılamadı. Hem sahneye sığmadılar, hem de dönüşlerinde huniden geçer gibi çıkışa yığıldılar; ne uygun adım yürüyüş, ne askeri disiplin…

Çoban çocuğa belli ki sahnede yer bulunamamış. Perde önünde söyletilmesi, “Ne yapacaksın, işte? Bu da artan parça. Librettoya konmuş. Atsan atılmaz, satsan satılmaz!” anlamındaydı.

Uzatmayalım. Bir gün İstanbul’da, opera sanatının adını kirletmeyecek biçimde sahnelenirse, daha ayrıntılı yazarız.

Son söz mü?

Zeliha Berksoy ile Oğlan kafa kafaya verip, Tosca’dan Koska çıkarmayı başarmışlar. Bildiğiniz helva. Oğlan’a şifa, DOB’a cefa…

3) Opera salonu ile düğün salonu farklı yerlerdir.

Operayı opera salonunun dışına çıkardığınız anda, ilk ve en büyük kaybedenin kurum olacağı kesindir. Opera salonu opera kültürünün en önemli parçalarından biridir. Zorlu PSM’ler, Haliç Kongre Merkez’leri, Congresium’lar falan gibi opera kültürü ile kan uyuşmazlığı taşıyan yerleri kiralamak, Saray bendesi işadamları ve şirketler ile, onlardan sakal alan yöneticileri kalkındırır ama, operayı ve kurumu öldürür.

Kimin umurunda ki?!

7 Tenor konserinde, İDOB Orkestrası’nın içine düştüğü durumu gördük:

Rüzgâr, şef Lazarov’un önündeki partisyonun bir de uçuş halini merak ettiğinden, ikide bir havalandırıyor. Adamcağız, en sonunda, sol elini partisyona sabitlemenin tek çıkar yol olduğunu anlıyor. Kalan eliyle de orkestrayı yönetmeye çalışıyor. Tek gözlü korsan. Allah’tan, öyle uzun opera, senfoni falan çalınmıyor da, sol ele gereksinim duyulacak nüanslık durumlar arada kaynayıp gidiyor.

Bu arada, konzertmeister Oleksandr Samoylenko, görev kapsamına, yerlerde dolaşan partisyon numunelerinin toplanmasının da dahil olduğunu öğreniyor. Müziğin tam ortasında, elinde kemanı, ayağa kalkıp, yerde nota kâğıdı kovalıyor. Göbekten zengin olduğundan, görüntü cidden komik. Gözünün bir ucu kendi notasında, diğer ucu, havalanma anına tamamen doğaçlama karar veren şefin notalarında.

Yaylı rahlelerinde nota sabitleme savaşımı konser sonuna kadar devam ediyor. Arkalarda neler olduğunu göremiyoruz.

Carmen’de rüzgâr bu kez üşütme niyetinde. Üçüncü perde ile birlikte gecenin ilerleyen saatleri alanına giriyorsunuz. Rüzgâr daha da hissedilir halde. Öyle ki, temsil sabaha karşı bire doğru bittiğinde, orkestra üyelerinin parmak uçlarında hafif tertip hissizlik oluşmuş durumda.

Oğlan’ın kuruma bakış açısını gösteren anlamlı bir ayrıntı daha var: Çalınan müziği duyamamakla birlikte, orkestrayı görebildiğinizi farz edin. İlk izleniminiz, bir düğün orkestrasına bakmakta olduğunuz yönünde olacaktır. Çünkü, oturdukları sandalyeler izleyicilerin oturtulduğu düğün sandalyelerinin aynısı. Ayıptır, magandalıktır. Bari vitrini düzgün tutun; minimum saygı diye bir şey vardır.

4) DOB turistik faaliyet topluluğu değildir.

Oğlan’ın bırakın opera kültürü, görgüsünü filan, DOB’un tarihsel konumu ve misyonu hakkında bile en ufak bir bilgisi olmadığı anlaşılıyor. DOB, tarihinin hiçbir döneminde “turistik” bir misyon taşımamıştır. Kuruluş amacı ikilidir: Halka opera kültürünü aşılamak, Türkiye’nin Batı uygarlığı dışında, ona karşıt bir ülke olmadığını göstermek. Dolayısıyla, hiçbir turist bu ülkeye opera izlemek için gelmez, gelmeyecektir. Tersini iddia eden kişi ya cahildir, ya da uyanık bir hortumcudur.

Her dönemin mottosu farklı. İçinden geçtiğimiz neoliberal döneminki de “Tanıtım ve markalaşma”. Sokaktaki kedi, köpek bile tanıtım-marka sarmalında tanımlanır oldu. Doğal olarak, parasal kaynaklara ulaşım da, tanıtım-marka duyarlıklı iş sunumlarından geçiyor. Bireysel olan, kurumsal olanın önüne geçmeye çalışıyor.

İşte, Oğlan’ın, DOB’u şahsi PR şirketine dönüştürme çabası ile, bu iş için gerekli maddi kaynağı devlet kesesinden sağlamanın en pürüzsüz yolunun, konuyu “Tanıtım-turizm-marka” üçgenine yerleştirmekten geçtiğini düşünmesinin nedeni bu.

Sırtını dayadığı iki makam var:

a) Saray: İslamcı siyasetin beyni olan Saray, islamcı bakış açısı gereği, DOB gibi Laik Cumhuriyet kurumlarının ortadan kalkmasını istiyor. Siyasal dengeler doğrudan kapatmaya elverişli olmadığı için, kurum ile kültürel ve siyasal doku uyuşmazlığı bulunan birini tek adam olarak atayıp, kurumsal yıkım kaydıyla ona koruma kalkanı sağlıyor.

b) Bakanlık: Bakan Mehmet Nuri Ersoy turizm sektörünün ağır top işadamlarından. Ondan para koparmanın tek yolu, kendisini, yapılacak kültürel etkinliğin mutlaka “tanıtım-turizm” içerikli bir açılımı olduğuna ikna etmekten geçiyor.

Oğlan bu iki düsturu iyice bellemiş durumda. Sorun şu ki, bir ülkede operanın “sanat turizmi” kapsamına girebilmesi için, yani, o ülkeye turistlerin opera izlemeye gelmeleri için, opera kurum ve kültürünün uluslararası meşruiyete sahip olması gerekir. Bu da, kanun ile, yönetmelik ile, tanıtım fonları ile olacak şey değildir. Tarihsel olanın yanında, çok ciddi bir eğitim ve görgü sorunudur.

Opera-bale ve çoksesli müziğin kültürü bu ülkede haylice sığ, izleyicisi epeyce sınırlıdır.

O halde, nasıl oluyor da, bu kadar çok festival düzenleniyor?

50 yıllık İstanbul Festivali başta olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kültür festivalinin turistik denebilecek bir niteliği yoktur. Resmi ya da özel, düzenlenen tüm festivaller düzenleyenlerin para kazanma-kazandırma aracıdır. Bunun doğrudan ya da dolaylı birçok yöntemi vardır.

DOB’un, bu çarkın dişlilerinden biri yapılarak, kamusal kurum ve kültür niteliğini yavaş yavaş kaybetmesi isteniyor. Hiçbir kültürel getiri ve saygınlığı olmayan bu masa altı pazarlıkları sonunda, birilerinin cebi dolar ama, ne turistik tanıtım yapılabilir, ne de gelen yabancı sanatçılar olumlu izlenimler ile ayrılırlar.

Şark usulü tanıtım

Angela Gheorghiu en taze örnek.

Dünya çapındaki kadını buraya getirip, mikrofon ile düğün akustikli salonda söyleteceksiniz, kendi imajınız için seçtiğiniz, ömründe tek bir opera rejisi yapmamış, son derece vasat bir rejisör ile dakikasında papaz edeceksiniz, basına kırıntı söyleşi bile vermeyi kabul etmeyecek ve sonra gidip, sizin ülkenizin opera kurum ve kültürünü övecek, tanıtımını yapacak, öyle mi? Buna da, “sanat turizmi” diyeceksiniz.

Bizim bakan bunları bilemeyecek kadar kültürsüz olamaz; adam yılların turizmcisi. O halde, neden bu Oğlan’ın PR’ını devlet kesesinden yaptırıyor? Çünkü Saray öyle istiyor. Oğlan’ın kurumu tamamıyla eritmesinin bedeli nakit ödeniyor.

Peki, Oğlan bütün bu olup bitenin kişisel tanıtımı dışında, turistik hiçbir yönü bulunmadığını bilmiyor mu?

Bilmez mi. Bakın, pazarlama taktiği bile nasıl koftiden:

“Dünyanın incisi İstanbul, İstanbul’un incisi de Haliç, Altın Boynuz; dünyanın belki Türkiye’ye ait en meşhur yerlerinden bir tanesi…” (AA ekran söyleşisi, 16 Temmuz 2022)

Bu tanıtımın tamamıyla turistik olduğu görülüyor. Bu kentte yaşayanlar Altın Boynuz demediğine, hele “inci”lik konusuna epey şüpheci yaklaşacaklarına göre, turist rehberi ağızlı bu sunuma en fazla gülüp geçersiniz. Ama, Oğlan, ucuz ve kolay PR şımarıklığına alıştığı için, işi azıtıyor. Yandaş basından bir gazeteciye, festivali değerlendirdiği bir çanak söyleşi yaptırıyor. Tanıtıma da şunu yazdırıyor:

“İstanbul’un kalbi Haliç’te, opera tüm görkemiyle sahnedeydi. Dünyadaki örnekleri ile yarışır bir şekilde şehrin sakinleri ve turistler, Carmen’den Tosca’ya, IV. Murat’tan Saraydan Kız Kaçırma’ya İstanbul’un tadını sanatla çıkardı.” (sabah.com.tr, 31 Temmuz 2022)

Tek amaç, yapılanın, “tanıtım-turizm-marka” içerikli bir başarı öyküsü olduğu mesajını verebilmek. Bakan bunları ne kadar yer, bilinmez ama, biz oradaydık. Hiç turist görmedik. Dünyanın hiçbir ülkesinde, kör ulaşım noktalarında turistik etkinlik düzenlenmez. Düzenlenirse de, önlemi alınır. Haliç Kongre Merkezi böyle bir noktada. Temsil çıkışlarında, hele gece yarısı, ne otobüs, ne minibüs, ne de taksi bulabiliyorsunuz. Belki de, özel yatları ve limuzinleri ile gelecek üst segmentteki turistler hedeflenmiştir, kim bilir?

Oğlan festival pazarlamasında öylesine canhıraş ki, sonunda balataları hepten yakıyor:

“Arkanızda Haliç manzarası, bu büyülü temsili [Tosca] seyredeceksiniz.” (Basın toplantısı, 1 Nisan 2022)

Anadili Türkçe olan biri, nasıl böyle bir cümle kurar?

Arkada Haliç manzarasıyla temsil seyretmek de ne ola? Arkada gözümüz mü var? Manzara, görmek fiili ile ilgilidir. Görmediğiniz şeyin manzara niteliği sizin için ne anlam taşır ki? Hani, arkadan esen hafif rüzgâr falan dese tamam da…

Bütün bu saçmalıklar, zorlamalar, festivali “turistik” bir mekân ve anlam alanı ile ilişkilendirebilmek için.

5) DOB iktidar partisinin savaş atı değildir.

Bu festival “tek adam” yönetimindeki DOB’un, o tek adam tarafından, kendi koltuğunu koruyabilmek için, nasıl islamcı siyasete hürmet makamına dönüştürülmeye çalışıldığının da örneklerine sahne oldu.

İlk olarak, İBB ile herhangi bir ilişkiden özenle kaçınılmış olduğu gözlemleniyor. AKP’li Eyüp Sultan Belediyesi’ne yaslanılacak, İBB’nin adı dahi anılmayacaktır. Bunun başlıca nedeni, giderek yükselen Saray-İBB gerginliğidir. İkinci bir neden, Eyüp Belediyesi ile milli müteahhit Topsakal’ın akçeli ilişkileri olabilir mi? Malum, bu işlerde araya yabancıları, hele muhalifleri katmak hayırlı kazançlara vesile olmaz.

Oysa, İBB ile kurulacak ilişkinin önemli yararları olurdu:

a) Adında “İstanbul” olan bir opera festivalinin, bu kenti yöneten belediyenin olanaklarından yararlanması hem çok doğaldır, hem de çok daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Eğer sanatsal düzey, tanıtım ve lojistik gibi konular önemseniyorduysa, Haliç Düğün Merkezi’nden çok daha uygun yerler ve olanaklar, çok daha makul rakamlara, İBB aracılığıyla elde edilebilirdi. En basitinden, ulaşım sorunu çözülürdü. İBB’nin deniz ve kara yolu toplu taşımasına birkaç ek sefer koyması işten bile olmazdı.

b) DOB hiçbir biçimde siyasal iktidarın organı görüntüsü vermemelidir. DOB’u yönetenler, sanatçılar farklı siyasal eğilimlerde olabilirler. Ancak, kurumu temsil edenlerin, kurumun siyasal tarafsızlık görüntüsüne asla gölge düşürmemeleri gerekir. 50’lerde Menderes’in rüşvet ve pohpohlamalarına kanılması, Vatan Cephesi’ne girip, radyoda, basında hükümet lehine demeçler, söyleşiler verilmesi, 27 Mayıs sonrasında kurumun kamuoyu, siyaset ve bürokrasi nezdindeki saygınlığına ciddi zarar verdiği gibi, Devlet Tiyatrosu’ndan ayrılarak, kendi genel müdürlüğünü oluşturmasını yıllarca geciktirmiştir.

Oğlan’ın islamcı iktidarın aparatı olduğu sır değil. Ancak, bu durum, örneğin, 11. Festival’de (2020), İBB’den sponsorluk talebinde bulunup, elde etmesine engel olmamıştı.

Aradan geçen zaman neleri değiştirdi?

İslamcılar siyasal ömürlerini bütünüyle tükettikleri için, baskı ve saldırganlıklarını daha da arttırdılar. Siyasal muhalefet ile gerginlik ilişkisi temel iletişim biçimi halini aldı. Bunun İstanbul özeline yansısı, keskin bir Saray-İBB sürtüşmesidir. Oğlan bu nedenle, değil ilişki, İBB adını bile ağzına almaktan kaçınıyor. Bir şey daha var: İYİ Parti’ye yanaştığı Saray’ın bilgisi dahilinde. Bu durumda, Meral Akşener’in güçlü destek verdiği İmamoğlu ile rüyasında bile yan yana gelmek, sabah uyandığında o koltuğu kaybetmek anlamına geliyor.

İşte, bu türden kişisel çıkarların, islamcılık sonrası dönemde kuruma gölge düşürmemesi yaşamsal önem taşıyor. İBB ile kurulacak en masum sponsorluk ilişkisi bile, böyle bir ortamda, DOB’un kurumsal kimliğinin, islamcı siyasetin etki alanı dışında kaldığı izlenimini doğurmaya yeterdi. Bazı dönemlerde siyasal simgeler çok büyük önem kazanır.

AKP opera festivali

Peki, bunun yerine ne yapıldı?

Sponsorundan mekânına, davetlisinden içeceğine, genel müdüründen vekil müdürüne, her şeyiyle bir AKP festivali görüntüsü yaratıldı.

7 Tenor konseri, Oğlan’ın sanatsalın yanında, siyasal şovuna da sahne oldu.

Şöyle:

Biliyorsunuz, Ravza Kavakçı adlı bir AKP milletvekili var. Bu hanım, ünlü Merve Kavakçı’nın kardeşi. Hani, 1999’da milletvekili seçilince, TBMM’ye türbanı ile gelip yemin etmeye kalkmış, o dönemde laiklik konusuna önem verildiği için, engellenip, meclisten çıkartılmış, (2 Mayıs 1999), 5 Mart 1999’da ABD vatandaşlığı aldığı halde, bildirmediğinden dolayı da, 13 Mayıs 1999’da Türk vatandaşlığından çıkarılmış islamcı militan. Bu Merve Kavakçı 1999’da ABD’ye yerleşecek, 2017’de ise Türk vatandaşlığı iade edilecek, aynı yıl, Saray tarafından, Kuala Lumpur (Malezya) büyükelçisi yapılacaktır. Ürdün uyruklu eski eşi Ali Ahmad Abushanab’dan iki kızı var: Mariam ve Fatima Gülham. Mariam 2017’den beri Saray ahalisine mensup: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Direktörü. Diğer kızı Fatima Gülham ise, Saray’ın dış ilişkiler uzmanı. ABD vatandaşı olup, Türk vatandaşlığına bile sahip olmadığı iddia edilirken, çevirmen sıfatıyla, devlet gelenekleri alt üst edilerek, Erdoğan’ın ABD başkanları ile yaptığı görüşmelere ve bazı zirvelere katılıyor. Yani, Saray’ın kara kutularından.

Kardeş Ravza Kavakçı Kan ise, 2015’ten beri AKP milletvekili. AKP’de genel başkan yardımcılığı dahil, üst düzey görevlerde bulunmuş biri. Ablası gibi, Saray’ın gözdelerinden. Kızı Erva Kan’ın da Saray’da istihdamını sağladı.

Kavakçı’ların üç tutkusu, bir de nefreti var: Saray, ABD, para üç tutkunun, Atatürk/Laik Cumhuriyet bir nefretin adları.

Ravza Kavakçı adı son dönemde, İBB’den 2009-2013 yılları arasında ABD’de doktora yapmak için aldığı burs ve orada hazırladığı tez ile gündeme geldi. İBB’nin açıkladığı belgelere göre, toplam, 155 bin 35 dolar ve 58 bin 781 lira ödenmiş. Üstelik, İBB’ye bağlı Metro A.Ş’ye uzman olarak girdikten yalnızca iki hafta sonra, iş alanı ile ilgisi olmayan “siyaset” konusunda doktora yapması için. Hazırladığı tezin, ablasının daha önce aynı üniversitedeki (Howard Üniversitesi) tezinden intihal olduğu ve Atatürk’e “küfrettiği” iddiası, CHP Milletvekili Veli Ağbaba tarafından meclis kürsüsüne taşındı.

İşte, bu Ravza Kavakçı Oğlan’ın kankası. Onun sahnede olduğu işleri kaçırmamaya çalışıyor. Doğal olarak, festivalin ilk iki temsilinde hazır bulundu: 7 Tenor Konseri ve Tosca.

Rabbim Saray’ımızı, dostluğumuzu, kazancımızı daim ve kaim eylesin!

Buraya kadar bir sorun yok. Ancak, Oğlan’ın, protokol düzeni hazırlanırken, Ravza arkadaşının yanına ısrarla İDOB müdür vekili Ayşem Sunal Savaşkurt’u oturtma isteği ve onun da bunu kabul etmesinde çok ciddi bir sorun var.

Ravza Hanım islamcı siyasetin “light” figürlerinden değil. Laik Cumhuriyet düşmanı, gerici islamcı ideoloji ve siyasetin simge isimlerinden biri. İBB ile yaşadığı gerginliğin siyasal izdüşümü sanıldığından çok daha geniş spektrumludur. Seçimlerden sonra görülecek. Ayşem Sunal Savaşkurt ise, vekil müdür olarak da olsa, şu an İDOB’u temsil eden kişidir. Siyasal görüşlerinin Oğlan’ın veya Ravza Kavakçı’nınkilere ne ölçüde yakın olup olmadığının, hatta arkadaş olup olmadıklarının bu noktada hiçbir önemi yoktur. Onun yanına oturması, İDOB’un islamcı iktidar yandaşı olduğunu simgelemesi anlamına gelir. Bunun bedeli ağır olur. Özellikle şu sırada, İDOB müdürlüğüne atama yapılmak üzereyken, bu türden davranışlar, İDOB’a el koymak isteyen Oğlan’ın işine gelebilir ama… Neyse, gazetecilik etiği gereği, atama öncesinde herhangi bir yorumda bulunmaktan kaçınarak, kurumsal yönetimin çok temel kurallarından birini anımsatmakla yetinelim: Kurumu temsil eden kişi, protokol kuralları gereği, ancak bağlı bulunduğu üst makam temsilcisinin yanına oturur. Bu doğaldır; siyaseten ya da kişilik olarak karşıdakini olumlama anlamı taşımaz. Ravza Kavakçı’nın AKP milletvekilliği dışında, DOB’un bağlı olduğu üst kurumlar açısından hiçbir temsili görev ve sıfatı yoktur.

Kavakçı’nın hizmeti Çantacı’dan

Oğlan, Kavakçı’ların Saray meşruiyetini bildiğinden, Ravza arkadaşının yanına İDOB’u temsil edeni oturtmakla kalmaz, Çantacı’ya da, gerekli ilgi ve sıcaklığı göstermesini söyler. Çantacı,“genel koordinatör”lük görevini, genel yanaşma”cılık biçiminde yorumladığından ve de kişiliğini hiç zorlamadığına kanaat getirdiğinden, emri ikiletmez; konser arasında, Ravza Hanım’ın yanından ayrılmaz. “Âli-cenâbları Ravza Kavakçı Hanımefendi’nin, 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali’ni Teşrifleri” adlı marşı bestelemek için aportta bekler.

Ne marşı mı, dediniz?

Yoksa bilmiyor musunuz? Oğlan’ın çantacısı Oğuz Sırmalı’nın Türk opera tarihinde hiç kimseye nasip olmamış bir özelliği var: Güvenlik güçlerine marş bestelemek. Çocukken başına bir şey mi geldi nedir, “güvenlik” kavramı onu ondan alıyor. Ayrıca, Mevlana’ya da epey yanık.

Ne alaka?

Çok alaka; Aralık 2015’te, Hava Kuvvetleri’nin Türk Yıldızları ekibine, Gökyüzü Olsam adlı bir parça besteler. Sözleri de kendisinin. Parçaya bir de klip çeker; Konya 3. Ana Jet Üssü’nde. Mevlana’nın, “Aşka uçmadıktan sonra kanatlar neye yarar” sözünü, uçmakla özdeşleştirdiği Türk Yıldızları adlı akrobat pilotlar ile bütünleştirir. (karar.com.tr, 13 Aralık 2015).

Devlet Opera ve Balesi’ne rock’çı kadrosundan girdim. Mutluyum, uyumluyum, huzurluyum.

Zeki çocuk. Gerçi, Mevlana’nın ilahi/uhrevi aşkı ile F-34’lerin dostluğu 15 Temmuz 2016’da gecesinde test edildiği gibi, pek de hayırlı sonuçlar vermiyor ama… Neyse ki, Çantacı’nın bu yaramaz pilotlar ile işi olmaz, değil mi?

Bu arada, ilk klibi olan, Ah Bir Ataş Ver’i de denizaltı ve fırkateyn eşlikli çekmişti.

2018’de, bu kez, komandolara armağanı, Ruhunu Keşfet adlı parçasına, komando eğitim alanlarında klip çeker. Binlerce gerçek mermi, C-4 patlayıcılar falan kullanılır. (trtmuzik.net.tr, 29 Ağustos 2018).

2020’de, Türk Polis Teşkilatı’nın 175. yılı dolayısıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı’na ithafen, Polis Havacılık Marşı yazar. İçişleri Bakanlığı’nın desteği ile, klibin yapımcılığını üstlenir. (AA, 10 Nisan 2020)

Bu yıl da, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 40. yılı nedeniyle, onları şereflendirmeye karar vermiş; Mavi Vatan Emin Ellerde adlı müzik ve klibini hazırlar. (AA, 20 Haziran 2022)

Bir DOB sanatçısı neden her vesile ile güvenlik birimlerine başvurup, size beste yapayım, klip çekeyim, der ki?

Bunda bilmeyecek ne var? Çalıştığı kurumu çok daha yukarılara taşıyabilmek için.

Tamam da, ben sanatsal anlamda sordum.

Güvenlik olmadan sanat olmaz ki! Ayrıca, sanatsal olarak da hizmeti büyük; kaç tane rock bestesi var, biliyor musun? Onlardan albümler yaptı. Barlarda söylüyor, konserler veriyor… Daha ne yapsın?

Anladım.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizim Çantacı’yı çok seviyor olmalı; Havacılık Dairesi de, Sahil Güvenlik de ona bağlı.

IV. Murat’ta Oğlan olmadığı için, Ravza Hanım nöbeti AKP’nin diğer milletvekillerine devretti. Malum, IV. Murat ecdat-mukaddesat durumları, kuvvetli bir temsiliyet gerektirir. Öyle de oldu: Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AKP milletvekilleri Canan Kalsın, Belma Satır, Mutlu Aydemir, IV. Murat’ın Haliç semalarında yankılanan, “Kur’an dır bu!” haykırışını, salavatlar eşliğinde, kalpten kalbe Saray’a ulaştırdılar. Rabbim her birini arzularına ve cennetine nail eylesin. Tabii, önce arzularına…

Carmen’e ise bizzat bakan geldi. Böylece, nokta zirvede konmuş oldu: AKP crescendo…

Ecdadımız, medar-ı iftiharımız IV. Murat Han ve validesinin huzurlarındayız.

6) “Tek adam” kurumu umursamaz.

Oğlan DOB’un başına geldiği günden beri hep “oynatan” konumunda. Kumarı her zaman oynatan kazanır, diye bir söz vardır ya, işte o hesap, hep kazanan o oluyor. Her kazananın olduğu yerde, bir kaybeden vardır, kuralı gereği de bu oyunda kaybeden hep DOB oluyor. Yukarıda örnekledik. Bir iki ayrıntı daha verelim.

Oğlan, kurumun kendisi demek olduğu, kişisel çıkarlarını gerçekleştirme aygıtı dışında bir varlığı olamayacağı düşüncesini o derece özümsemiş ki, kamuya açık konuşmalarında bile bu refleksini kamufle etme gereksinimi duymuyor:

25 Haziran’da AKM’de düzenlediği basın toplantısında, festival programını tanıtırken, 7 Tenor Konseri’nde söyleyecek diğer 6 tenorun isimlerini önündeki metinden okuyor. En kıdemsizi 25 yıllık DOB sanatçısı olan bu 6 ismi ilk kez duyduğu için mi adlarını metne bakmadan söyleyemiyor? Elbette, hayır. Genel müdürlük koltuğunda oturan biri için büyük bir ayıp ve kabalık sayılması gereken bu davranışın tek bir mesajı var: Benim dışımdakilerin önemi yok.

Benzer bir tavrı, festivalin ilk günü, 16 Temmuz’da, AA’ya verdiği ekran söyleşisinde de gösteriyor. Programdaki temsilleri sıralarken, kendi çıkacağı 7 Tenor ve Tosca’nın tarihlerini söylüyor, ancak diğerlerininkini söylemiyor. Yalnızca 3 adet tarihi (23, 27, 30 Temmuz) aklında tutamıyor mu? Elbette, tutabilir. Ama umursamıyor, daha da vahimi, umursamadığını göstermekten çekinmiyor.

Bunlar küçük ayrıntılar gibi durabilir ancak, yönetici konumunda bulunan kişinin kurum ile ilişkisini gösteren anlamlı ipuçlarıdır. Siz bir de içeride olup, dışarıya yansımayanları bilseniz…

Doğal olarak, umursamama düzeyi burada kalmıyor; Kendisininkiler hariç, hiçbir prova ve temsile gelmiyor. Eğer, Bakan Carmen’e gelmeyecek olsaydı, büyük olasılıkla ona da gelmeyecekti.

Festival süresince orkestra elemanları perişan oldular. Provaların çoğu Haliç’te yapılamadı. Süreyya’ya taşındılar. Oradan Haliç’e servis konmadığı için, AKM üzerinden gitmek zorunda kaldılar.

Oğlan, tek bir kez, “Herhangi bir sorununuz var mı?” diye, gelip sormadı.

Onun yerine ne mi yaptı?

Bodrum’a gitti.

Hani, 2018’de, Mehmet Nuri Ersoy bakan olur olmaz, “Ya turizm ya hiç”i kutsal sözler arasına aldırmıştı da, Oğlan da gidip, “Efendim, ben Arena di Verona’da sahneye çıkıyorum. Baktım da, Bodrum Kalesi’nden hiç farkı yok. Orada biz söyleyip, oynasak, turistler de para atsa…” diye adamcağızı düdüklemişti ya. İşte, bu yıl dördüncüsü yapılan o Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri’ne, artık kitsch’in kitsch’i kabul edilen ve çoktan tedavülden kalkmış bulunan 3 Tenor konseri yazıp, kendi adını da üçün biri olarak belirlediğinden, 23 Temmuz‘da, yani, IV. Murat’ın olduğu gün, devlet göreviyle Bodrum’daydı. 2500 yıllık Bodrum Antik Tiyatro’da, hicaz makamında Takvimlerden Haberin Yok Mu, nihavend makamında Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin’li konser… Bildiğiniz gazino. (sozcu.com.tr, ‘Bodrum’da 2500 yıllık antik tiyatroyu antik gazinoya çevirdiler’, 10 Ağustos 2022)

Belki merak eden çıkar; turistler ilgi gösteriyor mu?

Tabii ki, hayır. İstanbul, Ankara, İzmir’in üst gelir gruplarına hitap ediyor.

Peki, doğal akustik var mı?

Hayır. Elektroniğin Allah’ı var.

Oğlan’ın kurum bilincinin sefilliğine son bir örnek: Festival devam ederken, DOB’dan emekli, 90 yaşındaki Serdar Öztürk yaşamı terk etti. Oğlan, büyük olasılıkla adını bile duymamıştır. Oysa, Öztürk alaturka kökenliydi ve Oğlan’ın “yenilik” ayağına pazarlamaya çalıştığı birçok şeyi yıllar önce yapmıştı. 28 Temmuz’daki cenazesinde bırakın DOB’u temsilen bir kişi ya da çelengin varlığını, ölüm haberi bile DOB’a ait resmi sosyal hesaplarda yer almadı. 90 yaş ve üzerinde hayatta olan kaç DOB sanatçısı var ki? Ayıptır. İşte o ayıbı, 5 emekli DOB sanatçısı silmeye çalıştı: Metin ve Berna Ertem, Gökşen Göktürk, İsmail Hakkı Aksu, Suat Arıkan.

7) İDOB denetim altına alınmak isteniyor.

İDOB’un, devlet operasına dönüşümü öncesinden miras bazı gelenekleri, İstanbul’daki ortam ve ikili konservatuar yapılanması gibi, Ankara’ya göre farklılık gösteren özellikleri, İDOB’u uzun yıllar ayrı bir dükalık yapmıştır. Bunun olumlu/olumsuz yönleri bu yazının konusu değil. Şu gerçeğin altını çizmek için vurguluyoruz: Bir islamcı proje olup, işbirlikçi Şeyh Rengim Gökmen eliyle yaygın uygulamaya sokulan “merkezileşme”, dişini en son İstanbul’a geçirebilmiştir. Bunda, eski müdür Suat Arıkan’ın asaleten atanmış oluşu ve birkaç kez görevden alındığı halde, her seferinde mahkeme kararıyla geri dönmüş bulunmasının da rolü vardır. Gerçi, Arıkan özellikle göreve son iadesinden sonra, önceki yazılarda belirttiğimiz nedenler ile, tamamıyla Ankara rüzgârı yönünde esmiştir ama, yine de, asaleten atanmış olma konumu, koltuk tutkusu ve kurduğu ağalık rejimi nedeniyle, İDOB Ankara’nın yüzde yüz tebaası olmamış, hatırı sayılır bir Oğlan karşıtı yeraltı gücü olarak kalmıştır.

Arıkan’ın emekliliği ve AKM’nin açılışı, Oğlan’ın gözlerini, bu kez kalıcı biçimde İDOB’a çevirmesine yol açtı. AKM güzel bir vitrindi ve burada daha çok zaman geçirmek, daha çok sahneye çıkmak istiyordu. Tabii, olabildiğince, PR’ına katkı sağlayacak yabancı solist ve şefler ile. AKM Türkiye’nin uluslararası standarttaki tek opera salonu olduğu ve İDOB’a ev sahipliği yaptığı için, İstanbul Operası repertuarına da lehimlenmeliydi. Daha doğrusu, o repertuarı, kendi PR’ını geliştirecek biçimde, bizzat kendi hazırlamalıydı. Saray ve bakanlığa, “Ben Türk operasının uluslararası vitriniyim” lolipopu yalatıp, her şeyi kendine göre düzenlemeliydi.

Bunun için iki koşul gerekiyordu:

a) İDOB’un başına atanacak müdürün, diğer beş operada olduğu gibi, asaleten değil, vekâleten atanması. Böylece, dilediği zaman görevden alabilecek, mahkeme kararı ile göreve iade kapısı kapalı kalacaktı. Bu da, doğal olarak, ilgili müdürün oldukça uysal olmasını sağlayacaktı. Bu modeli kabul edebilecek kişilikte birini bulmalıydı.

b) Her şeyi kendi yöneteceğinden, seçeceği kişi, imza merci olmanın ve günlük rutini kovalamanın dışında fazla bir işleve sahip olmamalıydı. Yani, güçlü kişilikli, dişli biri aranmıyordu.

Gazetecilik etiği gereği, şu aşamada olup biteni yazmanın doğru olmadığını belirttik. Atama yapıldıktan sonra yazarız.

Peki, bu konunun festival ile ilgisi ne?

Şu: Oğlan’ın kurum içinde sevilmeyen, hakimiyeti sınırlı, yıpranmış biri olduğu kimse için sır değil. Bu durum bakanlıkça bilindiğinden, siyasal karar mekanizmalarında bazı soru işaretlerinin kalıcılığını da beraberinde getiriyor. Bakanlıkta, onay gerektiren her karar ve adımına temkinli yaklaşılıyor. İşte, İDOB’a müdür atanmasının bu kadar uzamasının temel nedeni bu.

Oğlan’ın istediği müdüre bakanlığın olur vermesi için, hem bakanlık, hem de Oğlan’ın bir başarı öyküsüne gereksinimi var. Kurumdaki direnç ve huzursuzluğu geriletecek, aynı anda, kamuoyu ve Saray nezdinde Oğlan’ın yönetsel ve sanatsal başarısını galvanizleyecek bir öykü. Bu öyküye, “13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali” adı verilmeye çalışılıyor. Yandaş basında ve diğer mecralardaki balonlama operasyonunun arkasında bu yatıyor. Üstelik, bu yıl Verona’da karizmayı çizdirdiği için, PR işini daha bir kaymaklı yapmak gerekiyor.

Sözün özü, bu festival Tosca ile başlamış bir operasyonun son noktasıdır. Zeliha Berksoy kullanılarak, ilerici/laik cumhuriyetçi kesim nezdinde imaj düzeltmesi, Angela Gheorghiu kullanılarak, turizm-tanıtım gazlaması…

Neyse, artık bitirelim.

Sonuç

13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, opera sanatı, kurumu ve ülkenin bu alandaki sanatsal tanıtımına leke düşürmüş bir utanç sayfasıdır. Son yirmi yılın en dip noktasıdır. Ülkedeki tek adam rejimi ülkeye ne yaptıysa, DOB’daki tek adam rejimi de DOB’a onu yaptı.

İslamcılar ve Oğlan ellerini ovuşturuyorlar. Birinciler DOB’un yıkımında biraz daha mesafe aldıkları, ikinci ise, koca bir festivali tamamıyla şahsi PR’ı eksenine oturtabildiği için.

Her ikisinin de ortak çıkarı, festivalden bir başarı öyküsü peydahlamak.

Devlet operamızın hanende ve sazendeleri Saray’ımıza icra-i sanat eylemeye geldiler.

Nitekim, islamcıların festivalin hemen ardından, 9 Ağustos’ta, Oğlan’ı ve bazı DOB müzisyenlerini Saray’a çağırıp, alaturka söyletmesi, DOB’un yıkımı projesine festival katkısının tescili anlamında olmalı: Büyükelçi eşlerine, “Asırlık Türk mutfağından lezzetler” sunulan öğle yemeğinin müziği, Selahattin Altınbaş’ın muhayyer kürdi makamındaki, Duydum ki Unutmuşsun’u ile, Saray kuşlarından Alişan’ın meşhur ettiği, Ah Le Yar Yar. Ha Oğlan ve DOB, ha Oğlan ve saz arkadaşları. Sonuçta, çalanlar da, söyleyen de aynı.

Bu ülkede alaturka, türkü çalmak ve söylemek için var olan, devletin kadrolu, maaşlı onca sanatçısı, topluluğu dururken, neden DOB?

Yıkılması gereken o da, ondan…

Oğlan’ın avantası mı?

Saray’a çıkıp söyledi ya, kısa vadede İDOB’a, doğal olarak da, AKM’ye çökme, daimi vadede ise koltuğu koruma teminatı.

Sorun şu ki, teminatı verenlerin siyasal vadesi doldu.

Defalarca söyledik; bu Oğlan DOB’u yönetecek ehliyet ve liyakata sahip değil.

Biraz daha somut bir ifade mi yeğlerdiniz?

Peki;

Zeki Müren’den ne kadar konservatuar müdürü olursa, Oğlan’dan da o kadar DOB Genel Müdürü olur.

[email protected]