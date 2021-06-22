Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşılamadaki yaş sınırının 25'e indiğini açıkladı.
Bakan Koca, yarından itibaren randevuların açılacağını söyledi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Cemil Fuat Hendek
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Aşıda yaş sınırı 25'e indi, randevu tarihi açıklandı
Fahrettin Koca, Türkiye'de aşılamadaki yaş sınırının 25'e indiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşılamadaki yaş sınırının 25'e indiğini açıkladı.
Bakan Koca, yarından itibaren randevuların açılacağını söyledi.